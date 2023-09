GP Italia, Sainz: “Lottare con Charles è un piacere”

Sainz deve accontentarsi della terza piazza per il GP d’Italia, dopo un’estenuante gara a suon di lotte

GP d’Italia incredibile e combattuto per Sainz, dopo l’elettrizzante pole effettuata ieri. C’era la consapevolezza di non poter battagliare ad armi pari con Red Bull, ma non è mancato il guizzo di provarci per regalare una gioia ai tifosi nella gara di casa. Il madrileno di casa Ferrari ha provato a difendersi in tutti i modi dagli attacchi di casa Red Bull e non solo: anche da quelli del compagno di squadra. Gli appassionati perciò non ci hanno pensato un attimo e l’hanno decretato Driver of the Day.

“Questa è stata una gara decisamente impegnativa. Più difficile di così non sarebbe potuto essere. Abbiamo spinto al massimo in ogni singolo giro e le abbiamo tentate tutte per tenere il passo e stare davanti a Red Bull. Così ho riscontrato problemi di eccessiva usura con le mescole posteriori, ma questo è stato il prezzo da pagare. Sono comunque riuscito a portare sul podio la vettura, seppur è stata dura” Sainz ha così analizzato la sua gara nelle dichiarazioni a caldo post GP d’Italia.

Battaglia al limite tra compagni di squadra

Sainz e Leclerc si sono resi protagonisti di una battaglia al limite, che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso. “La battaglia è stata impegnativa ma agonistica. Lottare con Charles è sempre un piacere, perché è un grande pilota come Max e Checo. Ci siamo divertiti tanto in pista e spero di aver fatto divertire anche il pubblico. La Red Bull era però troppo veloce” ha così proseguito il madrileno della Ferrari.

L’obiettivo è quello di progredire, migliorando i palesi punti di debolezza. “Dobbiamo continuare a lavorare sul passo e sulla gestione delle mescole. Il nostro degrado è stato palese, come siamo consapevoli che ci manchi un po’ di passo. Rispetto a Zandvoort però, abbiamo fatto un bel passo in avanti. Questo weekend siamo stati i migliori degli altri e ciò, considerando le circostanze è un buon risultato per il team”.