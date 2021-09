GP Italia: Per Monza perdite milionarie

È stata tanta la delusione da parte dell’organizzazione del GP d’Italia a Monza, ma questo non a causa dell’incidente tra Lewis e Max, ma a pesare è stata la perdita economica sostanziale

I promotori del GP d’Italia hanno subito una perdita per l’organizzazione dell’edizione 2021, nonché la prima post restrizioni a causa del Covid-19, non inferiore ai 15 milioni di euro, una perdita che potrebbe mettere in pericolo la continuità dell’evento a Monza nonostante si abbia sulla carta uno dei canoni più favorevoli.

LA CAUSA…

La causa di tale perdita non è stata la Formula 1 che perde il suo appeal, ma sono stati i tifosi, questo poiché dapprima il Governo italiano ha imposto una capienza del 50% con la riduzione dei posti da 55 mila a 20 mila, ma alla fine le vendite previste di 46 mila per l’intero weekend non hanno superato i 16 mila tagliandi venduti. Ma tale motivo non dipende dalla preoccupazione per il contagio eventuale, ma la colpa sono stati i prezzi alti per i prezzi in cui corriamo.

Il promotore del Gran Premio, SIAS, nonché gestore dell’Autodromo Nazionale di Monza, attribuisce che la perdita sia stata elevata al fatto che “mentre lo scorso anno Liberty Media ha accettato di esonerarci dal pagamento della quota, ha già fatto capire molto chiaramente che ciò non sarebbe accaduto nel 2021”. Inoltre l’ACI ha anche deciso di mantenere il weekend nonostante l’incertezza sulla possibilità di avere o meno gli spettatori.

Sempre il promotore ha però voluto smentire l’opinione delle testate italiane che hanno accusato proprio gli stessi per aver aumentato il costo dei tagliandi, difendendosi ammettendo che dall’evento del 2019 i prezzi sono aumentati tra il 10% e il 15%, così come è avvenuto nella gran parte dei circuiti presenti nel calendario 2021.