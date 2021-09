Ufficiale: Aston Martin riconferma la lineup per il 2022

Aston Martin non sorprende: la solida lineup del 2021 è stata oggi riconfermata per la stagione motoristica 2022

Squadra che funziona non si cambia. E così sarà per Aston Martin. La scuderia con sede a Silverstone ha, infatti, riconfermato per la prossima stagione sia il canadese Lance Stroll sia il tedesco Sebastian Vettel. Nonostante le prestazioni complessive del team siano ancora mediocri, la squadra ha grande potenziale e tanta voglia di gareggiare. Le capacità di Stroll unite al talento e all’esperienza di Vettel, conferiscono quel quid in più utile per poter arrivare a buoni risultati. E il 2022 potrebbe essere la stagione giusta per Aston Martin per provare a migliorare progressivamente, lavorando fianco a fianco con la solida lineup già sperimentata nel 2021.

TREPIDANTE ATTESA PER IL 2022

Nel comunicato ufficiale di Aston Martin, si esprime Vettel: “Non vedo davvero l’ora di correre con la nuova generazione di vetture di Formula 1. Il loro look è molto diverso e il nuovo regolamento tecnico dovrebbe darci monoposto in grado di gareggiare molto più da vicino. Le gare saranno più emozionanti e saranno fantastiche sia per noi piloti sia per i fan. I cambiamenti sono così grandi che ogni team partirà da un nuovo inizio, quindi sarà un’ottima opportunità per noi di Aston Martin. Credo nella forza del nostro nuovo team in crescita, quindi non vedo l’ora che arrivi il 2022“.

Anche Stroll è soddisfatto del lavoro svolto e della sua relazione con il compagno di squadra Vettel: “La prossima stagione inizierò il mio sesto anno in Formula 1, insieme al mio compagno di squadra Sebastian. Abbiamo iniziato insieme questo percorso in Aston Martin e non vedo l’ora di continuare il viaggio con lui il prossimo anno“.

“Non abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati di fare quest’anno, ma questo ha solo amplificato la nostra fame e la nostra spinta al successo nella prossima stagione. Ora, con il prestigio e il supporto di Aston Martin e i nuovi brillanti sponsor-partner che un marchio così prestigioso ha attratto, siamo ben posizionati per migliorare le nostre prestazioni nel 2022”, prosegue Stroll.

UN MIX VINCENTE?

Si è espresso a riguardo anche Otmar Szafnauer, team principal di Aston Martin: “Lance è uno dei piloti più dotati nella moderna Formula Uno e a quel talento grezzo ora si sta mutando in una grande abilità in gara. Quattro volte campione del mondo, dopo aver guidato 271 Gran Premi, di cui 53 vinti, Sebastian è una risorsa enorme per la nostra squadra“.

“L’anno prossimo ci aspettiamo che entrambi corrano bene in quella che sarà una formula molto diversa da quella attuale. Non intendiamo promettere troppo, ma sappiamo che Lance e Sebastian trarranno il meglio dagli strumenti che metteremo a loro disposizione“, afferma Szafnauer per concludere.