GP Italia, Norris: “Giù il cappello a Ferrari, ma sono deluso”

Autore della pole position sabato, Lando Norris ha avuto l’ennesima gara sfortunata, togliendo la possibilità di vincere il GP Italia

Il GP Italia viene vinto dalla Ferrari e da Charles Leclerc, che fa meglio della favorita per la vittoria, ovvero la McLaren in particolare quella di Lando Norris. Il pilota inglese, reduce dalla vittoria in Olanda, ha conquistato la pole position nelle qualifiche a Monza, aumentando le chance di ottenere il successo anche in questa domenica.

Ma, poco dopo la partenza, si è trovato in lotta molto al limite con il compagno di squadra, Oscar Piastri, che scattava dalla seconda posizione, finito quasi in contatto tra i due. Fortunatamente, non è successo l’inevitabile, con la McLaren che si è dimostrata veloce, permettendo a Lando Norris di lottare, superare la Red Bull di Max Verstappen e negli ultimi giri la Ferrari di Carlos Sainz, prendendosi il terzo posto, salendo così sul podio.

LAP 40 / 53 “So it’s all about tyre management now.” Ferrari tell Leclerc They’re going to try the one stop, as Norris sails past Verstappen! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/X8kg7CsnOv — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Ferrari è stata però molto brava, con una strategia che ha funzionato e alla fine Lando Norris non è riuscito a recuperare prima su Oscar Piastri, e poi su Charles Leclerc.

Lando Norris ha mostrato segni di nervosismo, durante la gara. Lo si è visto nel primo pit-stop quando ha imboccato la corsia dei box al limite, con tanto di bloccaggio e rischiando di sbattere contro le barriere.

Lando: “Una sosta? Non era possibile”

“Oscar? Mi ha sorpreso, in quanto mi ha sorpassato. Ma non so cosa avrei potuto fare di diverso lì. Se avessi frenato un metro più tardi, probabilmente ci saremmo scontrati. Dovrò rivedere cosa è successo, però la Ferrari ha fatto una gara migliore, specialmente Charles. Ha fatto un lavoro straordinario, quindi giù il cappello,” le prime parole di Lando Norris, rispondendo alle domande di Nico Rosberg al termine della GP Italia 2024.

Parlando della strategia, che ha premiato la Ferrari, Lando Norris ha così commentato: “Una sosta? L’avevamo considerato per tutta la gara, ma non era possibile per via del graining che avevo. È dura da accettare, ma sapevamo che sarebbe stato difficile, con la nostra vettura e i limiti che abbiamo. Sapevamo che ci sarebbe stata questa possibilità, sono deluso ovviamente. Tuttavia, la Ferrari ha fatto un lavoro migliore, io avevo la vettura migliore, quindi giù il cappello a loro!”

La stagione prosegue, con le ultime gare del 2024 e la lotta sempre più avvincente tra Lando Norris e Max Verstappen per il titolo piloti, e anche tra McLaren e Red Bull per il campionato costruttori. Tuttavia, nelle ultime gare, Oscar Piastri sembra sempre più vicino a Lando Norris, con la possibilità di assistere a un derby interno per la migliore posizione in campionato.

Il commento di Lando a questo proposito: “Complimenti a Oscar, ha fatto un buon lavoro e mi ha superato. Quindi si è meritato il secondo posto”.