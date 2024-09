GP Italia, Leclerc: “L’energia dei tifosi è inspiegabile”

Charles Leclerc vince il GP d’Italia, grazie a un azzardo ben riuscito, una guida magistrale e un ottimo lavoro di squadra

Driver Of The Day, stratega, protagonista di una guida monstre che ha fatto impazzire la marea rossa, così Leclerc ha vinto il GP d’Italia. Una vittoria commovente, avvenuta grazie anche al provvidenziale aiuto di Sainz, che ha svolto un ottimo lavoro di squadra. Intervistato nel post gara da Nico Rosberg, che l’ha definito il Re d’Italia, il monegasco ha dichiarato: “È davvero fantastico, una sensazione incredibile da spiegare. La prima volta che ho vinto qui, ho provato emozioni uniche e non credevo che la seconda potesse essere così emozionante”.

“Negli ultimi giri ho provato le medesime emozioni provate nel 2019, guardavo gli spalti dalla pista, seppur è complicato, ma incredibilmente fantastico. Monaco e Monza sono le gare che vorrei vincere ogni anno. Ovviamente voglio vincere più gare possibile, così come l’iridato il più presto possibile. Però Monaco e Monza sono le due gare più importanti della stagione e quest’anno sono riuscito a vincerle entrambe. Questo è immensamente speciale” ha proseguito.

La meraviglia della marea Rossa

L’impresa compiuta oggi ha mandato in visibilio la marea Rossa, infatti l’atmosfera a Monza è un qualcosa di incredibilmente inspiegabile. Emozione palpabile anche dallo schermo e adrenalina alle stelle. Negli ultimi giri il monegasco ha sentito tutto il supporto dei tifosi, quasi come se fossero tutti nella vettura insieme a lui. Perciò ha affermato: “I tifosi sono incredibili, danno un’energia inspiegabile, perciò li ringrazio davvero per il supporto incondizionato”.

Il pacchetto di aggiornamenti portato fa ben sperare, ma a Baku si potrà lottare per la vittoria? Leclerc ha concluso dichiarando: “Per il GP d’Italia gli aggiornamenti hanno funzionato piuttosto bene, ma non so se riusciremo a ripeterci a Baku, vista anche la conformazione della pista. Come tracciato mi è sempre piaciuto e sono anche competitivo, perciò spero che riusciremo a fare qualcosa di speciale anche lì. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, anche se continuo a pensare che la McLaren resti la favorita”.