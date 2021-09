GP Italia, Max Verstappen: “In gara più vicini alla Mercedes”

Chi pensava che Max Verstappen, fresco vincitore a Zandvoort, imponesse fin da subito il suo passo, a Monza, è rimasto deluso

Il pilota olandese, in occasione della sessione di qualifica che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race del sabato, non è riuscito ad andare oltre alla terza posizione. Davanti alla sua RB16B, Max Verstappen troverà le Mercedes di Bottas e Hamilton, rispettivamente in prima e seconda posizione.

L’attuale leader del campionato si è beccato un ritardo di 411 millesimi dal finlandese della Mercedes. Verstappen, quindi, domani scattarà dalla seconda fila per la Sprint Race, che determinerà la griglia di partenza definitiva del GP d’Italia: “Domani avremmo a nostra disposizione un’altra sessione di prove libere e cercheremo di capire come migliorare il nostro passo di gara. Sarà sicuramente più difficile rispetto all’Olanda. Credo in ogni caso che potremmo fare un buon numero di punti“, ha raccontato a caldo nelle tradizionali interviste del post-gara.

DOMANI SI DISPUTANO LE LIBERE 2

Nonostante nemmeno sette giorni fa abbia vinto, praticamente a mani basse la gara di casa, per il fine settimana brianzolo, Verstappen sembra essere molto cauto: “Per noi su questa pista sarà sempre difficile. Abbiamo faticato più del previsto nelle prove libere ma siamo riusciti a recuperare piuttosto bene nel corso di queste qualifiche – ha proseguito – Sono contento di aver ottenuto la terza posizione e credo che in ottica gara potremmo essere un po’ più vicini alla Mercedes. A Monza non si può mai sapere“.