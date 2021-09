GP Italia: l’ordine d’arrivo

NESSUNO SI SAREBBE ASPETTATO UN RISULTATO SIMILE. DANIEL RICCIARDO HA VINTO IL GP D’ITALIA, 14ESIMA PROVA DEL MONDIALE 2021 DI FORMULA 1.

Il pilota australiano della McLaren, che non riusciva a salire sul gradino più alto del podio dal 2018, grazie al compagno Lando Norris, secondo, ha potuto regalare alla scuderia inglese una straordinaria doppietta che mancava da undici anni.

Sul gradino più basso del podio del GP d’Italia è salito Valtteri Bottas, autore di una grandissima rimonta dall’ultima posizione.

Quarto posto per Charles Leclerc, seguito da Sergio Perez, quinto, che ha dovuto scontare una penalità di 5 secondi per aver avuto vantaggio uscendo di pista in occasione del sorpasso sul monegasco della Ferrari. Alle spalle del pilota della Red Bull si è fermato Carlos Sainz, sesto, e Lance Stroll con l’Aston Martin, settimo. Chiudono in zona punti: Fernando Alonso, ottavo, George Russell, nono, ed Esteban Ocon, decimo.

FUORI DALLA TOP TEN

In undicesima posizione troviamo Nicholas Latifi seguito da Sebastian Vettel, dodicesimo, e Antonio Giovinazzi, tredicesimo, autore di una collisione con Sainz proprio nei primi giri della corsa. Chiudono la classifica: Robert Kubica, quattordicesimo, e Mick Schumacher, quindicesimo.

GP ITALIA 2021

1. Daniel Ricciardo (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. George Russell (Williams)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Nicholas Latifi (Williams)

12. Sebastian Vettel (Aston Martin)

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

14. Robert Kubica (Alfa Romeo)

15. Mick Schumacher (Haas)

Ritirati. Nikita Mazepin (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)