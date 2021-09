GP Italia, Bottas: “Non avrei potuto fare di più”

Valtteri Bottas è riuscito a salire sul gradino più basso del podio del GP d’Italia grazie alla penalità inflitta a Sergio Perez per aver superato Charles Leclerc dopo un taglio di curva

Il podio ottenuto da Valtteri Bottas nel GP d’Italia non è arrivato però non solo grazie alla penalità del pilota della Red Bull ma anche per merito suo che ha guidato in maniera impeccabile, disputando la miglior gara della stagione 2021, rimontando sorpasso dopo sorpasso dall’ultima posizione fino alla terza.

Difatti il finlandese è partito ultimo a causa della penalità inflittagli dopo aver montato la quarta power unit della stagione, su tre consentite da regolamento, dopo aver conquistare non solo la pole position nelle qualifiche del venerdì ma dopo aver vinto anche le sprint qualifying del sabato, tuttavia al termine della gara le emozioni non sono mancate.

Nelle prime parole pronunciate dal pilota della Mercedes trapela l’entusiasmo e la gioia per il risultato ottenuto soprattutto dopo essere partito dalle retrovie: “Partire da così dietro non è mai semplice. Ho detto al team che sarei riuscito a salire sul podio e così è stato, sono contento di aver conquistato più punti della Red Bull. Al di là di questo non penso che avrei potuto fare di più, considerando la posizione di partenza”.

Di seguito per concludere ha anche parlato dell’incidente in cui è stato coinvolto il suo compagno di squadra Lewis Hamilton con Max Verstappen: “Abbiamo perso punti per l’incidente tra Lewis e Max, ma da parte mia è andata bene. Non ho visto nulla del loro contatto. Come commentarlo? Non so, è stato un peccato, una sfortuna, capisco che ci voglia tempo per analizzarlo bene, se ne parlerà per un po’ di tempo. È stato un weekend molto forte da parte mia, il passo era buono, ora pensiamo al prossimo weekend, siamo desiderosi di ripartire“.