GP Italia, Piastri: “Fa male, sono molto infastidito”

Un GP d’Italia da dimenticare per Oscar Piastri, nonostante il secondo posto ottenuto. Nell’intervista post gara ha mostrato tutta la sua delusione

Si è concluso al secondo posto il GP d’Italia per Oscar Piastri, pilota della scuderia britannica McLaren. Durante questo Campionato Mondiale di Formula 1, l’australiano ha vinto il GP d’Ungheria. Il pilota, dopo aver prontamente sorpassato il proprio compagno di squadra, rimanendo per i primi giri in testa, alla fine non è riuscito a mantenere la propria posizione, riuscendo, però, ad arrivare comunque sul podio. Un weekend cruciale per la sua scuderia, la McLaren, vista la possibilità di riuscire a sorpassare la Red Bull nel campionato dei costruttori. Terzo posto per Lando Norris, suo compagno di squadra, che così è riuscito a portare a casa un doppio podio per la scuderia.

L’australiano ha mostrato tutto il suo rammarico per il risultato ottenuto. Specialmente perché alla partenza era riuscito anche a strappare la prima posizione al compagno di squadra. “Fa male, sono molto infastidito, seppur ho fatto tante cose nel modo giusto. Ma c’erano tanti punti interrogativi sulla strategia alla vigilia della gara, e sulla posizione che potevamo ottenere. Fare una sosta sembrava molto rischioso, però alla fine era la scelta giusta. Anche se il senno di poi, a poco serve. Sono molto contento del passo in avanti fatto nel corso della stagione, ma quando finisci secondo fa male” ha così dichiarato Piastri nell’intervista post GP d’Italia.

Molti errori per la scuderia britannica

“Oggi purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa e io sicuramente ho contribuito. Avevamo tutto da perdere essendo in testa alla gara, mentre Charles poteva provare qualcosa di diverso. In caso contrario avrebbe concluso al terzo posto, perciò ha giocato l’azzardo giusto. Oggi le mescole medie si distruggevano facilmente e anche le hard con le Red Bull sembravano per niente performanti. La mia anteriore sinistra sembrava degradarsi molto e non ci aspettavamo si ripulisse, invece è successo… quindi è doloroso“. Una prestazione dolorosa a detta del pilota australiano, che dovrà tentare di guadagnare un primo posto al prossimo appuntamento del Mondiale. Quindi una vittoria a Baku per dimenticare la gara a Monza.