GP Italia, la griglia di partenza definitiva

La Sprint Race del sabato pomeriggio ha rimescolato i pronostici della vigilia e Verstappen ha adesso una ghiotta occasione per allungare in classifica

La Sprint Race è stata vinta da Valtteri Bottas, ma ad aprire la griglia di partenza del GP d’Italia di domenica sarà Max Verstappen. Il finlandese della Mercedes sarà infatti costretto a partire dal fondo dopo aver sostituito tutta la Power Unit e Verstappen proverà a cogliere l’occasione di allungare su un tracciato sulla carta sfavorevole alle caratteristiche della Red Bull.

Alle spalle del leader del mondiale troviamo le due McLaren, con Daniel Ricciardo davanti a Lando Norris. Il team di Woking, che mancava la prima fila sulla pista brianzola addirittura dal 2012, ha impressionato per la velocità di punta elevatissima che è riuscita a sprigionare sui lunghi rettilinei di Monza. Una qualità che la rende difficilissima da sopravanzare e molto pericolosa per i rivali durante il primo giro. Norris e Ricciardo saranno le mine vaganti che separeranno nella griglia di partenza i due contendenti al titolo, e chissà che non riusciranno a fare il colpaccio.

E parlando di contendenti al titolo, lo sconfitto di giornata è senz’altro Lewis Hamilton, soltanto quarto. L’inglese, che può contare su un passo gara molto veloce, non è mai riuscito ad impensierire le McLaren nonostante l’utilizzo del DRS e dovrà ora preparara una gara tutta diversa rispetto a come se l’era immaginata.

Terza fila tutta Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz, a precedere uno splendido Antonio Giovinazzi che è riuscito a tenersi dietro l’altra Red Bull di Sergio Perez, ancora poco brillante durante le fasi di qualificazione. A chiudere la Top 10 l’Aston Martin di Lance Stroll e l’Alpine di Fernando Alonso.

Incidente per Gasly: sarà penultimo

Giornata da dimenticare per AlphaTauri con Pierre Gasly fuori dai giochi già dopo poche curve. Il francese, vincitore nel 2020, è finito a contatto con Ricciardo nella Prima Variante danneggiando l’ala anteriore. Da quel momento in poi è praticamente diventato un passeggero della sua monoposto non potendo fare più nulla per evitare il violento impatto nel curvone che porta alla Roggia.

I risultati della Sprint Race vanno leggermente a muovere le classifiche dei due campionati. Verstappen porta a 5 le lunghezze di vantaggio su Hamilton. La Mercedes, invece, guida nel Mondiale Costruttori con 13 punti di vantaggio sui rivali della Red Bull.