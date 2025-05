GP Imola, FP3: Norris al comando, Ferrari in affanno

GP Imola: Norris al comando in una FP3 rovente

Sessione caldissima a Imola, dove l’asfalto ha toccato e superato i 40 gradi nella terza e ultima sessione di prove libere del GP di Imola. A spuntarla in queste FP3 è stato Lando Norris, che ha portato la McLaren in vetta con il crono di 1:14.897. L’inglese ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri, confermando così il grande potenziale della MCL39 anche su una pista tecnica e impegnativa come quella dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Alle loro spalle si è piazzato Max Verstappen, unico alfiere Red Bull a tenere il passo delle McLaren. L’olandese ha ottenuto il suo miglior tempo con mescola media, senza riuscire a migliorarsi nel successivo tentativo con gomma rossa. Più in difficoltà, invece, la Ferrari, apparsa instabile e imprevedibile: Charles Leclerc ha chiuso quinto dopo un’escursione sulla ghiaia, mentre Lewis Hamilton è decimo, autore di diversi errori con una SF-25 ancora troppo nervosa.

END OF FP3 Norris

Piastri

Verstappen

Antonelli

Leclerc

Hadjar

Russell

Albon

Hamilton soft tyre medium tyre#F1 #ImolaGP — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Verstappen parte forte nella prima metà della sessione

Nella prima mezz’ora, tutti i piloti hanno lavorato con gomma media, simulando le condizioni da qualifica. In questo contesto, Max Verstappen ha messo subito le cose in chiaro facendo segnare un tempo di 1:15.078, restando davanti a Norris e a un sorprendente Isack Hadjar. Brillante anche nella giornata di ieri al volante della Racing Bulls. Leclerc ha ottenuto il quarto tempo in questa fase, ma con un distacco vicino al mezzo secondo dal campione del mondo. In casa McLaren si è visto anche un test tecnico interessante: Norris è sceso inizialmente in pista con un’ala posteriore ad alto carico, probabilmente in vista del GP di Monaco, per poi tornare alla specifica standard usata da Piastri.

Gomme rosse deludenti, McLaren fa la differenza

Nella seconda metà della FP3 si è passati alla mescola morbida, ma non tutti sono riusciti a migliorarsi. George Russell ha faticato con la Mercedes, lamentando via radio un peggioramento dell’auto rispetto al venerdì. Anche Verstappen non è riuscito ad abbassare il proprio tempo. Una dimostrazione che la mescola rossa ha mostrato un’usura elevata, soprattutto nel settore finale.

Chi è riuscito invece a sfruttare bene le gomme soft è stato Norris, che ha fatto segnare il miglior tempo della sessione. Alle sue spalle Piastri si è confermato costante, chiudendo con un distacco di un solo decimo. Kimi Antonelli ha conquistato la quarta posizione con una Mercedes più solida rispetto a Russell, mentre Leclerc ha limato qualcosa nel finale, salendo al quinto posto ma con oltre mezzo secondo di ritardo dal leader. Le FP3 del GP di Imola si chiudono dunque con la McLaren favorita per le qualifiche, ma la lotta resta apertissima: Verstappen ha mostrato velocità con la media, mentre Ferrari e Mercedes dovranno lavorare sodo per rientrare nel gruppo di testa.

Mattia Romano