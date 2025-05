GP Imola, Ferrari: “Punto debole, è la qualifica”

GP Emilia Romagna, sul circuito di Imola si è conclusa la prima giornata dedicata alle prove libere: Ferrari…

Si è conclusa la prima giornata di pista, sul circuito di Imola per la Scuderia Ferrari che è riuscita completare il programma previsto, per entrambe le sessioni di prove libere. La Scuderia, ha lavorato intensamente in preparazione delle qualifiche e della gara, aumentando anche il carico di carburante e girando con le mescole portate da Pirelli, in particolare la C6.

Cosa è accaduto nelle due sessioni

La prima sessione, ha visto le SF-25 scendere in pista fin da subito con la mescola Soft (C6). Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno utilizzato un treno, per poi fermarsi ai box per alcune modifiche. Dopodiché con un nuovo set, hanno iniziato a girare, alla ricerca del tempo cronometrato.

Lewis Hamilton, al debutto in un weekend di gran premio in Italia da pilota della Ferrari, ha ottenuto come miglior crono 1’16″641, e il quinto posto. Charles invece si è fermato in 12° posizione, in 1’17″077.

Nella parte finale, le SF-25 sono tornate in pista con più carico di carburante, per lavorare in ottica gara. Tuttavia, il turno si è concluso in anticipo di qualche minuto, a causa dell’incidente di Gabriel Bortoleto all’ultima curva, innescando la bandiera rossa.

Alla fine, la Ferrari ha completato in totale 45 giri: 22 giri per Lewis Hamilton e 23 per Charles Lerclerc.

Tempo di una pausa di qualche ora, è alle 17:00 si ricomincia con la seconda sessione di prove libere. Questa volta, si è optato per iniziare con le Medium, con le quali Charles e Lewis hanno ottenuto il loro rispettivo crono, in 1’16″296 e 1’16″623.

A circa metà sessione, Charles Leclerc torna a utilizzare le Soft e al secondo giro lanciato, ottiene 1’15″768. Subito dopo, anche Lewis Hamilton segue le orme del compagno di squadra, e ferma il cronometro a 1’15″943.

La sessione si conclude, con le SF-25 di nuovo con le Medium dei primi minuti, per portare avanti il lavoro in ottica gara con più carburante. La Ferrari conclude, con un totale di 54 giri: 28 giri per Charles Leclerc, 26 per Lewis Hamilton.

Leclerc: “Passo gara discreto, ma”

“Le prime prove libere sono state un po’ complicate, con qualche difficoltà durante la sessione. Nel turno successivo, siamo riusciti a mettere insieme qualcosa di meglio, ma ci manca ancora della prestazione,” ha esordito Charles Leclerc.

In conclusione: “Il nostro passo gara è parso discreto, ma Imola è un circuito sul quale sorpassare è piuttosto difficile. Al momento, il nostro punto debole è la performance in qualifica. Sarà dunque questa la nostra priorità, nel lavoro di questa sera in vista di domani”.

Hamilton: “Ho fatto fatica a trovare costanza”

A seguire, le parole a caldo di Lewis Hamilton: “La prima sessione è stata positiva. Il bilanciamento era buono, e non sembrava esserci molto da cambiare in vista del turno successivo”.

“Le FP2, invece si sono rivelate più impegnative, in quanto ho fatto fatica a trovare costanza di prestazione. Analizzeremo i dati raccolti questa sera, ma abbiamo completato il programma, inclusi i long run. Quindi abbiamo una buona quantità di informazioni sulle quali lavorare,” ha aggiunto in conclusione.

Il weekend del GP Emilia Romagna, prosegue con la giornata di sabato, con la terza sessione di prove libere. Sessione importante, dove poter preparare al meglio le qualifiche. L’obiettivo delle qualifiche, è riuscire a ottenere la miglior posizione sulla griglia di partenza, considerando che a Imola è difficile sorpassare.