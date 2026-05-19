Max Verstappen fermato alla 24h del Nurburing a causa di un guasto tecnico

La 24h del Nurburing si è conclusa da qualche giorno e continua ancora a far parlare di sé. Ed infatti, la famosa competizione di endurance, ha lasciato i tifosi con il fiato sospeso e non pochi colpi di scena. A catalizzare l’attenzione è stato Max Verstappen, al debutto assoluto nella categoria, e dominante per la prima parte della corsa. L’olandese tuttavia, a causa di un guasto tecnico, ha dovuto abbandonare la corsa e cedere la vittoria alla Mercedes AMG GT-3.

Un sogno sfumato per il quattro volte campione del mondo di Formula 1 che si è dimostrato dominante anche in una categoria che non gli è familiare. Il guasto sarebbe iniziato a poche ore dalla fine quando, la sua vettura ha iniziato a perdere terreno fino al problema tecnico che gli è costato il ritiro.

Ma cosa è successo davvero? Emergono nuove teorie e dettagli

Durante la 24 ore del Nurburing, l’olandese ha lottato come un leone, dando vita ad uno spettacolare testa a testa con il rivale Maro Engel. Verstappen ha messo infatti in atto una corsa degna dei professionisti di questa categoria, risalendo dalla decima alla prima posizione e regalando uno spettacolo senza precedenti. Fatale è però stato un guasto tecnico che con ogni probabilità ha riguardato il semiasse e l’albero di trasmissione. Ciò ha costretto la vettura dell’olandese a ritirarsi nei box per un riparo che è durato fino ad oltre la fine della gara.

Amarezza da parte del quattro volte campione del mondo che ha dichiarato di avercela messa tutta ma che purtroppo le circostanze non erano favorevoli. Si è trattato comunque di un’esperienza tutto sommato positiva per l’olandese che ha dimostrato, ancora una volta, di padroneggiare le quattro ruote anche in altre categorie automobilistiche.