BYD in Formula 1: primi contatti con Horner

BYD guarda alla Formula 1: primi contatti con Christian Horner per un progetto ambizioso

BYD vuole entrare in Formula 1 e sta già muovendo i primi passi concreti. Il gigante cinese dell’auto elettrica avrebbe avviato colloqui con Christian Horner, ex team principal Red Bull, per valutare un possibile ingresso nel Circus attraverso un nuovo progetto sportivo. Le indiscrezioni sono emerse dopo la presenza di Horner a un evento BYD a Cannes, dove il manager britannico è stato fotografato insieme alla vicepresidente dell’azienda, Stella Li.

L’interesse di BYD per la Formula 1 non rappresenta una sorpresa assoluta. Già nei mesi scorsi la casa cinese aveva confermato contatti con Stefano Domenicali durante il Gran Premio di Shanghai, segnale evidente di una volontà crescente di legare il proprio marchio alla massima categoria del motorsport.

Horner torna al centro del mercato F1

Dopo l’uscita da Red Bull nel luglio 2025, Christian Horner continua a essere uno dei nomi più pesanti nel paddock. Il dirigente inglese, protagonista di vent’anni di successi con la scuderia di Milton Keynes, sta cercando un progetto che gli permetta di rientrare in Formula 1 con un ruolo operativo e strategico.

Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato soprattutto ad Alpine, dove diversi investitori starebbero valutando l’acquisto di quote del team. Alcune fonti parlano addirittura di un possibile coinvolgimento diretto di Horner in un’operazione finanziaria collegata alla squadra francese.

L’ipotesi BYD, però, cambia completamente lo scenario. In questo caso non si tratterebbe di entrare in una struttura già esistente, ma di costruire un progetto nuovo, con una forte identità industriale e tecnologica.

Due strade sul tavolo: Alpine o dodicesimo team

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, BYD starebbe valutando due opzioni principali. La prima riguarda l’ingresso in Alpine attraverso l’acquisto di una partecipazione societaria. La seconda, molto più ambiziosa, prevede invece la creazione di una nuova squadra per occupare una futura dodicesima posizione sulla griglia di Formula 1.

Per BYD la Formula 1 rappresenterebbe una vetrina globale ideale. L’azienda cinese ha già superato Tesla nelle vendite mondiali di auto elettriche e punta ora ad aumentare il prestigio internazionale del marchio, soprattutto in Europa. La crescente componente ibrida delle monoposto moderne rende inoltre la F1 molto più interessante per un costruttore specializzato nell’elettrificazione.

Horner, dal canto suo, potrebbe diventare la figura perfetta per guidare una nuova avventura. In Red Bull ha già dimostrato di saper costruire un team vincente partendo quasi da zero, trasformando la scuderia in una delle potenze dominanti dell’era moderna della Formula 1.