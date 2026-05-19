Hamilton chiede più voce ai piloti nelle decisioni sulla Formula 1

Coinvolgimento dei piloti nelle decisioni relative alla Formula 1: parla Hamilton

Lewis Hamilton rilancia il tema della rappresentanza dei piloti nei processi decisionali della Formula 1, chiedendo di coinvolgere maggiormente gli stessi nelle discussioni sui regolamenti e altre decisioni. Il sette volte iridato ha espresso la sua posizione durante il weekend di Miami. Dove ha inoltre sottolineato come i piloti non siano ancora formalmente inclusi nella commissione del Circus. Un organismo che riunisce FIA, Formula 1 e team per discutere le modifiche tecniche e sportive.

Secondo Hamilton serve quindi una maggiore rappresentanza dei piloti nelle decisioni di Formula 1. E ciò soprattutto in un momento in cui il campionato sta affrontando cambiamenti rilevanti, con aggiornamenti regolamentari già introdotti e ulteriori modifiche previste per il 2027. Tema centrale, in questo caso, è il fatto che i piloti non vengono considerati parte ufficiale del processo decisionale. Nonostante gli stessi siano protagonisti in pista. Questi ultimi, infatti, vengono consultati in modo indiretto solo tramite i team o la GPDA.

Le risposte di Vasseur e Vowles

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha ricordato come i piloti siano in realtà già coinvolti nelle discussioni tramite canali ufficiali e informali. A suo avviso, i diversi team raccolgono il loro contributo per poi portarlo alla FIA nei momenti di confronto sui regolamenti. Anche James Vowles ha affrontato il tema. Il team principal della Williams ha sottolineato il ruolo di Carlos Sainz come direttore della GPDA e il dialogo diretto con la FIA. In particolare, con il responsabile tecnico delle monoposto Nikolas Tombazis.

Secondo Vowles, il coinvolgimento dei piloti per quanto riguarda le decisioni in Formula 1 è già realtà, anche se non sempre visibile dall’esterno. Con diverse decisioni, poi, probabilmente rallentate da un ulteriore ampliamento del numero di persone sedute ai tavoli decisionali. Ciò nonostante, Vowles ha aperto alla possibilità di introdurre una figura di rappresentanza dei piloti, presente prima o durante le riunioni ufficiali con la FIA, così da garantire una comunicazione più strutturata. Il dibattito quindi resta aperto: da un lato la richiesta di Hamilton di una maggiore inclusione formale dei piloti, dall’altro la posizione dei team che difendono un sistema già partecipativo, ma più flessibile e meno strutturato, sottolineando la possibilità di eventuali influenze esterne o squilibri.

Aurora Ricci