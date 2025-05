GP Imola, FP1: McLaren davanti a tutti, Sainz e Russell inseguono

McLaren comanda le FP1 del GP d’Imola, seguono Sainz e Russell. Test sulle C6 e novità tecniche per i team

Ancora una volta, le due McLaren hanno dominato le FP1 del GP dell’Imola, piazzandosi davanti a tutti. Oscar Piastri ha fatto segnare il miglior giro in 1’16″545, precedendo di soli 32 millesimi il compagno di squadra Lando Norris. A sorpresa, Carlos Sainz ha conquistato un ottimo terzo tempo al volante della Williams.

George Russell ha terminato le FP1 del GP d’Imola con 4° tempo, mentre il beniamino di casa, Kimi Antonelli, non è riuscito a migliorare il suo 13° tempo. Nel box Mercedes, i meccanici hanno lavorato sulla vettura dell’inglese, in particolare sulle sospensioni e il tirante dello sterzo, come documentato dalle telecamere di Sky Italia.

Per quasi tutta la durata della sessione, tutti i team hanno testato le mescole C6. Saranno queste le gomme più morbide messe a disposizione dalla Pirelli per il weekend di Imola. Allo stesso tempo, le squadre hanno potuto valutare gli aggiornamenti introdotti sulle monoposto. L’obiettivo: verificare se i risultati ottenuti nei test corrispondessero alle prestazioni reali in pista.

Esordio per Colapinto, Ferrari in chiaroscuro, Verstappen nervoso

Debutto ufficiale per Franco Colapinto, che a partire da questo weekend prende il posto di Jack Doohan, come pilota titolare dell’Alpine. L’australiano, complici i due gravi errori commessi in Australia e Giappone, ha dovuto cedere il sedile al giovane talento argentino, che ha concluso le prime libere con il 17° tempo.

Nel suo primo Gran Premio in Italia da pilota Ferrari, Hamilton ha chiuso con il 5° tempo assoluto, a 96 millesimi dalla migliore prestazione di Piastri. Al contrario, Charles Leclerc, reduce da alcuni problemi influenzali emersi nella giornata di ieri, non è riuscito a completare il suo giro finale. Infatti, a causa dell’incidente di Bortoleto, avvenuto negli ultimi minuti della sessione, il monegasco non ha potuto a sfruttare il terzo set di C6. Solo un 12° tempo per il pilota ventisettenne.

Non è stato un buon inizio per Max Verstappen, che non è riuscito a fare meglio di un 7° tempo. L’olandese ha mostrato qualche disappunto per le prestazioni della sua Red Bull, come mostrato dalle immagini dell’onboard camera, che hanno catturato il momento in cui ha colpito con dei pugni il volante della sua RB21.