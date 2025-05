GP Imola, McLaren: buone sensazioni dopo le prove libere

GP Imola: ottime sensazioni per la favorita Mclaren

Venerdì positivo per la McLaren all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove si sono svolte le prove libere del GP di Imola. Il team di Woking ha raccolto dati utili e i piloti si sono detti fiduciosi in vista delle qualifiche di domani. A parlare al termine della giornata sono stati Oscar Piastri, Lando Norris e il Team Principal Andrea Stella, tutti concordi sul fatto che ci sia ancora margine, ma la base sia solida.

La Mclaren nelle prove libere di Imola: Piastri ottimista, ma serve rifinire

Oscar Piastri ha tracciato un primo bilancio soddisfacente del venerdì: “È stata una giornata discreta. Ci sono alcuni aspetti da sistemare durante la notte, ma nulla di inusuale. La lotta al vertice è molto serrata, dobbiamo trovare ancora qualcosa, ma sono fiducioso per le qualifiche di domani”. Anche Lando Norris ha espresso buone sensazioni sul lavoro svolto. Il britannico ha dichiarato: “È stato un buon inizio qui a Imola. Il tracciato è impegnativo, ma allo stesso tempo divertente e veloce da guidare. Nel complesso, una giornata positiva. Come squadra abbiamo individuato alcuni punti su cui lavorare durante la notte, per essere pronti a tornare in pista domani. Non vedo l’ora”.

Stella e l’importanza del curare i dettagli

Andrea Stella ha evidenziato il valore tecnico del circuito romagnolo e ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto: “È sempre bello tornare a Imola, un tracciato iconico, veloce e molto tecnico sia per i piloti che per i team. Oggi è stata una giornata abbastanza lineare e produttiva. Abbiamo raccolto molte informazioni utili sull’assetto della vettura e sul comportamento delle gomme”. Il team principal della McLaren ha poi aggiunto: “La monoposto si è dimostrata competitiva, ma il gruppo è molto compatto, anche tra i team di metà classifica. Sarà fondamentale massimizzare ogni dettaglio, sia in termini di set-up che di guida. Ci prepariamo al meglio per il prosieguo del weekend”.

