L’E-Prix di Monaco conquista tutti: Norris tentato dalla Formula E?

Norris affascinato dalla Formula E? Il campione del mondo in carica del Circus ne è rimasto colpito dopo l’E-Prix di Monaco

Lando Norris ha ammesso di aver preso in considerazione l’idea di guidare una vettura di Formula E. Seppur al momento rimangano due categorie nettamente differenti, le analogie con la Formula 1 sembrano in netto aumento. Il pilota britannico ritiene che sia una buona opportunità per approfondire la gestione dell’energia, che è un fattore sempre più cruciale nel Circus.

Il britannico è stato uno degli ospiti d’onore dell’E-Prix di Monaco dello scorso fine settimana. La Formula E è stata un’esperienza completamente nuova per Lando Norris. Il campione del mondo in carica ha persino preso in considerazione l’idea di testare una delle vetture elettriche. Le crescenti somiglianze con l’attuale Formula 1, dove la gestione dell’energia, la batteria e il “lift and coast” sono diventati sempre più importanti, sono un incentivo in più a cimentarsi nella categorie elettrica.

C’è sempre da imparare, nonostante le diversità

Ovviamente, le due categorie sono molto diverse, ma condividono alcuni punti che possono essere utili per i piloti della classe regina del Motorsport. La Formula E può essere utile per capire come guadagnare quell’ultimo decimo di secondo, a volte decisivo in Formula 1. Il campione del mondo in carica, nel Principato ha sostenuto l’amico ed ex compagno di squadra in Formula 3, Jake Dennis.

“Questa è la prima gara in assoluto a cui assisto e sono emozionato! Sono cresciuto con molti di questi ragazzi e ho gareggiato con alcuni di loro. Questa categoria vede come protagonisti atleti di livello mondiale, alcuni dei migliori al mondo. Sarebbe bello farne parte, anche perché le gare sono sempre caotiche e imprevedibili, insomma un vero spettacolo!”, ha così dichiarato Norris durante un’intervista pre-gara all’E-Prix di Monaco.

“Avevo in programma di guidare una monoposto di Formula E prima o poi. Ho parlato con Jake e con altri piloti che gareggiano qui. Nonostante ci siano determinate differenze tra le due categorie, c’è sempre da imparare confrontandosi con i piloti ai vertici di questa categoria”, ha così concluso Norris, spiegando la sua ammirazione per la Formula E.