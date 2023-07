GP Gran Bretagna, Verstappen: “Sorpreso di una McLaren così vicina”

Sullo storico tracciato di Silverstone, sede del GP Gran Bretagna, Max Verstappen ha conquistato la pole position numero 27 della carriera, la settima del campionato

Nonostante Leclerc si sia rivelato il più veloce nella terza sessione di prove libere, facendo sognare i tifosi della Ferrari, la pole position del GP di Gran Bretagna se l’è portata a casa Max Verstappen.

Anche se qualche goccia di pioggia ha bagnato la pista, il pilota olandese della Red Bull è riuscito a piazzare la sua vettura davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. L’attuale campione del mondo in carica è riuscito a soffiare la pole position a Norris proprio nelle fasi finali della sessione con un distacco di poco superiore ai due decimi. Ma i protagonisti della Q1 sono stati, ancora una volta, i track limits, facendo ripiombare i piloti nell’incubo Red Bull Ring.

“È stata una qualifica pazza, frenetica, la pista era scivolosa in alcuni punti. In Q3 siamo riusciti a chiudere bene i giri, sono molto sorpreso di vedere le McLaren vicino a me“, ha sottolineato Verstappen a fine qualifica.

Red Bull al limite nel Q1 e nel Q2

Se niente sembra fermare la cavalcata trionfale di Max Verstappen, non si può dire lo stesso di Sergio Perez che, ancora una volta, è stato eliminato in Q1. Ma il pilota olandese nel GP di Gran Bretagna, gara di casa del team di Woking, soprattutto alla partenza, dovrà ben guardarsi le spalle.

“In Q1 e in Q2 ci sono state diverse chiazze umide sulla pista, è stato piuttosto difficile, eravamo molto al limite, ma sapendo di avere a tua disposizione una vettura veloce non è necessario rischiare troppo invece in Q3 ho dato tutto e sono contento di aver ottenuto la pole position. Guardiamo con ottimismo alla gara di domani“, ha concluso.