GP Gran Bretagna, qualifiche: pole di Verstappen, ma che McLaren!

La Red Bull si dimostra la squadra da battere anche a Silverstone. Super Max partirà dalla pole position, inseguito da due fantastiche McLaren

Verstappen è subito il protagonista delle qualifiche del GP di Gran Bretagna. L’olandese è partito fortissimo mettendosi a dettare i tempi e ha chiuso la sessione aggiudicandosi l’ennesima pole position della stagione. Dietro di lui scatteranno Norris e Piastri, le due vere sorprese di queste fine settimana britannico. Riuscirà Verstappen a conquistare la sua prima vittoria a Silverstone domani?

Condizioni al limite nel Q1 e subito colpi di scena

Condizioni davvero complicate fin dall’inizio per tutti i piloti a causa dell’incognita maltempo. La strategia dei vari team è stata diversificata con i due piloti Ferrari usciti con le intermedie, mentre Mercedes e Red Bull sono uscite subito con le soft. Leclerc si è fatto sentire in radio e ha chiesto subito di rientrare ai box per montare gli pneumatici rossi. Il primo a lanciarsi è stato Hamilton, che però si è visto cancellare il giro a causa di un lungo in entrata di curva 15. Anche il primo tentativo di Verstappen è stato annullato a causa di un lungo.

In generale, i primi minuti sono stati dedicati a studiare le condizioni della pista e capire fino a che punto potersi spingere. Max Verstappen si impone dopo il secondo tentativo, seguito da un ritrovato Fernando Alonso. Male invece Sergio Perez, che per la quarta volta consecutiva non passa il taglio del Q1. L’incubo del giro secco sembra non avere fine.

Gli ultimi minuti sono stati caratterizzati dalle bandiere rosse di Magnussen e di Bottas. Al semaforo verde dopo il primo stop, la pista ha visto un notevole miglioramento, con delle ottime prestazioni da parte delle due Williams e della McLaren di Lando Norris. Ci pensa Bottas, con la sua Alfa Romeo ferma in mezzo alla pista, a porre fine al Q1 delle qualifiche del GP di Gran Bretagna.

Gli eliminati del Q1 sono stati: Perez, Tsunoda, Zhou, De Vries e Magnussen

McLaren in Q2 infastidisce, Mercedes in ripresa

Il Q2 si è aperto con una pista che sembra diventata di colpo più lenta. Il primo ad andare in testa è stato Leclerc, costretto però a cederla molto presto a Norris, che sembra andare davvero forte con la sua McLaren. Un’ Aston Martin in difficoltà nei primi minuti, è stata costretta ad accontentarsi di un settimo posto di Alonso e dell’esclusione di Stroll dal Q3.

Protagonisti di questo Q2 sono stati anche i track limits che hanno visto l’annullamento dei giri di Sargeant e Stroll. Hamilton al suo secondo tentativo si rimette in testa, provocando nel pubblico un boato di gioia. Ci pensa Norris a ravvivare ancora di più la festa inglese, andando a prendersi la pole provvisoria con un primo settore spaventoso. Molto positiva anche la prestazione di Oscar Piastri, che può finalmente vedere la parte alta della classifica. Alla fine, però ci pensa Super Max a mettere a tacere gli avversari, scendendo per la prima volta in giornata sotto il muro dell’1:28.00.

Gli eliminati del Q2 sono stati: Hulkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant e Bottas.

Q3 con il fiato sospeso dall’inizio alla fine

Ancora una volta ci pensa Verstappen a far segnare un tempo da paura e ribadire ancora una volta la sua fame di agguantare la pole position. Buone le prestazioni di quelli dietro al primo tentativo, contando che l’olandese era l’unico con un set nuovo di soft. Dopo il primo giro lanciato tutti i piloti sono rientrati ai box per cambiare le mescole e montare dei treni nuovi di rosse.

Al rientro in pista i primi a fare il secondo tentativo sono stati i due piloti della Ferrari, che però si dovranno accontentare della quarta e quinta posizione a causa soprattutto di un terzo settore sottotono. A parte la prestazione di Verstappen, la vera sorpresa è stata la McLaren, con Norris che ha assaporato una pole position davanti al pubblico di casa sua. Riusciranno il britannico e Piastri ad infastidire l’olandese anche in gara?

Questa la griglia di partenza definitiva dopo le qualifiche del GP di Gran Bretagna