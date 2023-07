GP Gran Bretagna, FP2: Verstappen al comando con Sainz in agguato, timore per Leclerc

Max Verstappen si aggiudica la leadership delle FP2 di Silverstone ma con un Carlos Sainz in agguato. Chiude in terza uno strabiliante Albon

Cala il sipario anche per le FP2 del GP di Gran Bretagna, con Max Verstappen che detta ancora una volta il passo, fermando il tempo a 1:28:078. A soli ventidue millesimi di distanza un solido Carlos Sainz che dimostra dal GP d’Austria di aver trovato un ottimo bilanciamento con la sua SF23. Tutt’altra storia invece la situazione per Charles Leclerc, il pilota monegasco non è sceso in pista nel pomeriggio di Silverstone per un problema di elettrica individuato sulla sua monoposto.

Ottima performance da parte della Williams, con Alex Albon che fa segnare addirittura il terzo tempo e Sargeant il quinto, riconfermando le buone prestazioni già viste nelle FP1. Segnali di crescita anche da parte di McLaren che dopo aver montato su entrambe le monoposto il nuovo pacchetto di aggiornamenti, guarda speranzosa la qualifica di domani. Tutt’altra storia invece Aston Martin e Mercedes, le quali hanno dimostrato come già accaduto in Austria, notevoli difficoltà rispetto alle gare precedenti. Solo decimo Alonso e quindicesimo Hamilton

FP2 CLASSIFICATION And that’s a wrap… Verstappen fastest. Electrical issues deny Leclerc any track time #BritishGP #F1 pic.twitter.com/71ESFp1uMl — Formula 1 (@F1) July 7, 2023

FP2 GP Gran Bretagna, il passo gara

Il tempo d’attacco nella simulazione passo gara per il leader, Max Verstappen, è stato sul 1:33:00 con gomma rossa. A cinque decimi di distacco il giro di lancio per Sainz, che monta la stessa mescola dell’olandese. Lo spagnolo si è rilevato più veloce di Sergio Perez, il quale dopo un discreto giro d’attacco, ha iniziato a perdere notevolmente nei confronti del suo compagno di squadra.

Nella progressione dei long-run, sia Sainz che Perez perdono notevolmente terreno, arrivando a compiere giri sull’1:34 basso/35. Verstappen invece riesce a compiere giri costanti, dimostrando ancora una volta di essere su un altro pianeta rispetto ai suoi avversari. Ottimo passo di Hamilton, che con gomma rossa era fra i più veloci in pista. Stesso scenario anche con gomma media, Red Bull davanti nei tempi, con Sainz che insegue. Dubbio per Mercedes che non ha montato gomma gialla: chissà se Hamilton riuscirà davanti al suo pubblico di poter salire sul podio..