GP Gran Bretagna, Piastri: “Nel Q1 quasi fuori, eppure…”

La vera rivelazione delle qualifiche del GP di Gran Bretagna è la McLaren con Norris secondo e Piastri terzo

Una sorprendente McLaren occupa la seconda e terza posizione della griglia di partenza del GP di Gran Bretagna, rispettivamente con Lando Norris e Oscar Piastri. Il classe 2001 esprime la sua gioia affermando: “Sono davvero felice per queste qualifiche. Se penso che nel Q1 ero quasi fuori e invece… Nel Q2 e Q3 la vettura è stata davvero performante e sono riuscito a effettuare bei giri. Questo è un risultato fantastico per il team, come è eccezionale essere costantemente davanti. Domani dovremo mantenere queste posizioni”.

Il team di Woking può davvero impensierire gli avversari?

Il passo in avanti effettuato dal team di Woking è incredibile, specialmente si pensa alle difficoltà riscontrate a inizio stagione. Mentre il venerdì di libere è stato piuttosto altalenante per McLaren, la giornata odierna è stata ben oltre le aspettative. “Ieri è stata una giornata difficile, anche se eravamo un po’ più veloci rispetto a quanto mostrato, solo che abbiamo faticato a trovare il giusto assetto. Oggi invece ci siamo riusciti e queste condizioni si addicono parecchio alla nostra monoposto. Anche a Montecarlo e in Canada si sono verificate condizioni simili a quella affrontata oggi” ha così proseguito il giovane australiano.

“Nonostante le difficoltà, nel Q3 siamo riusciti a effettuare un gran giro che ci ha permesso di ottenere un risultato eccezionale. Sicuramente gli aggiornamenti portati stanno funzionando molto bene, perciò non posso che essere grato al team, che sta continuando a lavorare sodo. Basta pensare a come avevamo iniziato la stagione e vedere dove invece siamo adesso. Questo è un enorme passo in avanti nella giusta direzione” Piastri ha così concluso il suo commento a caldo post qualifiche del GP di Gran Bretagna. McLaren può davvero impensierire gli avversari?