GP Gran Bretagna, Verstappen: “Gara né semplice né lineare”

A Silverstone il pilota della Red Bull conquista la sesta vittoria consecutiva della stagione, e regala alla squadra il primo trionfo britannico dal 2012

Max Verstappen vince per la prima volta in carriera il GP di Gran Bretagna, il decimo appuntamento della stagione. La scuderia di Milton Keynes non saliva sul gradino più alto a Silverstone dal 2012, con la vittoria di Mark Webber. Il dominio Red Bull resta, quindi, ancora incontrastato: tutte le gare disputate in questa stagione, comprese le due sprint, sono state vinte da un pilota della scuderia austriaca.

Oggi però la gara non è iniziata in modo brillante per il due volte campione del mondo. Verstappen si è infatti lasciato sfilare dalle mani la prima posizione da un’eccezionale Lando Norris. Il quale ha conservato la leadership per i primi cinque giri del Gran Premio. “Sono partito malissimo, quindi dobbiamo analizzare per quale motivo.” ha affermato Verstappen al termine della gara. “Ma anche dopo credo che entrambe le McLaren fossero incredibilmente veloci, e ci sono voluti un po’ di giri per superare Norris“.

GP GRAN BRETAGNA, VERSTAPPEN

Il vincitore del GP di Gran Bretagna continua: “Dopodiché sono riuscito a staccarmi un po’, però dopo la Safety Car con la mescola più morbida è stato un pochino complicato per noi tenere le gomme in vita, e il vantaggio è rimasto sui tre secondi e mezzo“. La vittoria di oggi è non poco significativa per il team Red Bull: eguagliano infatti il record di undici vittorie consecutive, detenuto dalla McLaren. “Sono contento che siamo tornati a vincere. Undici vittorie consecutive per il team sono davvero qualcosa di incredibile, ma non è stata una gara semplice né lineare oggi.” commenta il due volte campione del mondo.

Verstappen torna però su quell’unico errore della corsa: la partenza. “Dobbiamo guardare cos’è successo perché le ultime partenze sono state migliori. Mentre oggi non è stata molto buona. Però ha reso la gara un po’ più emozionante, ho potuto spingere e Norris mi ha dato del filo da torcere. Ma poi in lotta non mi ha ostacolato troppo ed è stato molto corretto.” afferma Verstappen per chiudere.