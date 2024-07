GP Gran Bretagna: Mercedes sprint a Silverstone, ma…

Nonostante il meteo avverso, Mercedes è riuscita a completare il suo programma per il GP di Gran Bretagna

Il venerdì è iniziato con pioggia battente, che poi si è diradata all’inizio della prima sessione di libere, che si è svolta con temperature fresche di circa 16° nell’aria e 25° sull’asfalto. L’obiettivo di Mercedes era quello di comprendere il bilanciamento della vettura ed effettuare long run per il resto del weekend per il Gp di Gran Bretagna. Tuttavia, il piano è stato leggermente interrotto all’inizio della sessione, per la bandiera rossa provocata dopo appena 10 minuti da un incidente che ha coinvolto Yuki Tsunoda. La monoposto è rimasta bloccata nella ghiaia in curva 7.

La sessione si è poi conclusa quando la McLaren di Oscar Piastri ha avuto un problema idraulico nella corsia dei box. Russell e Hamilton hanno concluso la sessione rispettivamente al quinto e settimo posto. Nella seconda sessione di libere le raffiche di vento hanno reso la guida difficile. Entrambi i piloti sono riusciti a effettuare un discreto numero di giri prima che iniziasse a piovere: il sette volte campione del mondo ha ottenuto la sesta piazza, mentre il compagno di squadra la decima. Piloti e ingegneri studieranno i dati durante la notte e perfezioneranno gli assetti per ottimizzarli in ottica del prosieguo del weekend di gara.

Dichiarazioni Hamilton

Lewis Hamilton analizza il venerdì di libere per il GP di Gran Bretagna affermando che c’è ancora del lavoro da fare per la sua Mercedes. Il sette volte campione del mondo ha infatti dichiarato: “Ho trovato il giusto feeling con la monoposto oggi, anche se c’è ancora del lavoro da fare. Infatti in termini di ritmo siamo ancora un po’ indietro rispetto ai rivali, ma oggi è stato incoraggiante. I tempi effettuati non rappresentano al 100% la nostra effettiva velocità, ma nonostante ciò, sappiamo che stasera abbiamo del lavoro da fare”.

“Faremo perciò il possibile per cercare di ottenere più prestazioni e speriamo che questo possa avvicinarci ai nostri rivali. L’obiettivo è quello di regalare spettacolo a questa folla incredibile che ci supporta in modo fantastico. Essere qui a Silverstone infatti è sempre bello. Ogni anni la folla cresce in modo esponenziale ed è meraviglioso vedere come ci supportano. Speriamo quindi di poterli rendere orgogliosi” ha così concluso l’eroe britannico, che ha all’attivo 8 vittorie sul tracciato inglese.

A Silverstone team tradition and always a highlight of the weekend, we hosted an incredible group of fans on Thursday ❤️ pic.twitter.com/IcShK9ghUV — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 5, 2024

Dichiarazioni Russell

Anche George Russell afferma che ci sia molto lavoro da fare per far sì che la Mercedes sia più competitiva possibile al GP di Gran Bretagna. “Rispetto alla prima sessione di libere, la seconda è stata più impegnativa e dobbiamo capirne i motivi. C’era molto più vento e non siamo riusciti ad avere le mescole nella finestra giusta, quindi questo potrebbe spiegare in parte il problema. Probabilmente nel corso del weekend le condizioni meteo cambieranno con la netta possibilità che ci sia più pioggia, quindi dovremo adattarci”.

“Spero che i tifosi non si siano bagnati troppo questo pomeriggio, ma come sempre è stato fantastico vedere il loro sostegno sulle tribune. Dopo questa giornata di libere, direi che il quadro competitivo sembra simile a quello visto nelle ultime gare. McLaren e Verstappen sono un passo avanti rispetto a noi, che siamo più vicini alla Ferrari. Lavoreremo duramente durante la notte per cercare di progredire ulteriormente” ha così concluso George Russell.