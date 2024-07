GP Gran Bretagna, FP1: Mercedes e McLaren ancora al top

È Lando Norris il più veloce delle FP1 del GP di Gran Bretagna, conferma degli enormi passi avanti di McLaren

Casa di diverse scuderie e tre piloti (e mezzo), Silverstone concluderà la tripletta di Gran Premi delle ultime settimane. In pista ben quattro rookie: Colapinto, Doohan, Hadjar e Bearman. Nelle FP1, fortunatamente senza pioggia, del GP di Gran Bretagna a primeggiare è Lando Norris, ancora una volta fortissimo in pista. Seguono Lance Stroll, inaspettatamente, e il compagno in McLaren del britannico, Oscar Piastri, nonostante il problema idraulico subito.

Una sessione tiratissima

Subito in pista quattro piloti: i due Mercedes, Leclerc e il futuro pilota Haas Oliver Bearman. I primi crono vengono fatti segnare prevalentemente su mescola hard, con un paio di piloti su pneumatici medi. A 10 minuti dall’inizio la sessione viene interrotta a causa di un’uscita di Tsunoda nella ghiaia. Al momento dell’esposizione della bandiera rossa il leader della classifica risulta essere George Russell, seguito da Hamilton, Verstappen e Piastri. Sainz settimo. Ancora senza tempo Norris.

Si riparte a 45 minuti dal termine. Gli pneumatici di riferimento restano quelli bianchi. L’unico su mescola differente è Bearman, che monta la soft. Non si smuove di molto la classifica: Verstappen sale in seconda posizione e Sainz in quinta, poi diventata sesta grazie al terzo tempo di Oscar Piastri. Settimo posto per il neo annunciato pilota Haas. Ottima prestazione di Mercedes, con Russell e Hamilton che si alternano, per pochi millesimi, al comando. Di difficile comprensione gli aggiornamenti di Ferrari: miglior tempo di Carlos Sainz con il vecchio pacchetto, solo sesto Leclerc, giunti a metà sessione.

Lo spagnolo viene poi scalzato da Verstappen e Russell, entrambi con una mescola di vantaggio. I due distano 10 millesimi dall’altro. 139 millesimi, invece, per il monegasco di Ferrari, terzo a soli 22 millesimi dal compagno di squadra. Il Campione del Mondo e il vincitore del GP d’Austria continuano a battersi per il miglior tempo e a separarsi di millesimi. Li beffa però Piastri, che sembra decisamente più in forma di Norris, 15esimo, che però deve ancora fare il secondo stint. Il britannico si porta infatti poi quarto, ma con mescola rossa. Il tempo diventa successivamente il migliore della sessione a 10 minuti dalla fine.

La classifica

La sessione termina tra simulazioni di qualifica e simulazioni di passo gara. Si aggiunge anche un briciolo di pioggia. La classifica è cortissima, con 11 piloti in soli 6 decimi. Problema idraulico negli ultimi minuti per Oscar Piastri. Il pilota si blocca all’ingresso della pit lane, che viene chiusa. L’australiano conclude la sessione terzo, alle spalle del compagno di squadra, leader della classifica, e Lance Stroll.