GP Gran Bretagna, FP2: la migliore è la McLaren, Ferrari a due facce

Le FP2 del GP di Gran Bretagna hanno visto un super Norris, che cerca il riscatto dopo quanto accaduto in Austria

La Formula 1 ritorna in uno dei suoi luoghi storici, Silverstone. Nella FP1 abbiamo notato la presenza di alcuni piloti di F2 come Bearman, fresco di contratto con Haas per la prossima stagione e di McLaren e Mercedes ancora competitive. Ferrari a due facce, a causa delle diverse soluzioni di pacchetti presenti nella monoposto di Leclerc e Sainz che dei due sembrava trovarsi meglio con la vettura, nonostante monti una soluzione antecedente ai pacchetti evolutivi portati in Spagna.

In una Silverstone parzialmente soleggiata scatta il semaforo verde: ecco cosa è accaduto nelle FP2 del GP di Gran Bretagna.

Una McLaren da paura e una Ferrari da decifrare

La sessione inizia con i piloti che effettuano i primi tempi con gomma media, dove il solito Verstappen detta il passo in 1:27:831, seguito a tre decimi da Norris. Hamilton irrompe a cinquanta minuti dal termine mettendosi a sandwich tra l’olandese e l’inglese, a due decimi dalla prima posizione. Sesto Leclerc, settimo Sainz. Il monegasco ha manifestato nei team radio il suo malcontento di come sente la vettura, nervosa da guidare. Lo spagnolo invece (che si migliora e si piazza in terza posizione) sembra avere molta più confidenza con la vecchia configurazione.

Con gomma soft, prende il via la simulazione qualifica, dove si nota un’ottima McLaren, che sembra fare la differenza proprio nella loro gara di casa. A ventotto minuti dal termine, troviamo primo Norris e secondo Piastri. Terzo un super Hulkenberg, con una Haas che proprio a Silverstone sta portando aggiornamenti. Aston Martin alla deriva, con Stroll che Alonso che al momento, non sembrano gioire delle nuove soluzioni, con un attuale ottava posizione per il canadese e undicesima per lo spagnolo.

Prove di passo gara

Nella simulazione passo gara possiamo notare come la McLaren faccia la differenza, all’inizio Norris da ben tre decimi ai suoi avversari, stando sul 1: 31’6, mentre Leclerc e Verstappen sono sul 1:31:’9. Il monegasco è a parità di gomma media con l’olandese, che è fisso sul 31″9. Tutti e tre sono con gomma media. Sainz ha effettuato primi giri con gomma soft per poi montare la media, con tempi che non sono veritieri a causa del traffico (32″5 e 32″7).

A sei minuti dal termine la pioggia incombe su Silverstone, costringendo i piloti a tornare ai box. Da quel poco che si è visto sulla simulazione passo gara, McLaren sembrerebbe la favorita, seguita da Verstappen e poi Mercedes e Ferrari in bagarre fra loro. Vedremo se nel corso delle FP3 avremo modo di vederci chiaro.