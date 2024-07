GP Gran Bretagna, Max: “Lavoro da fare nelle prove libere”

Nella giornata di venerdì si sono tenute le prime sessioni di prove libere per il GP di Gran Bretagna ,e a seguito della sessione, i piloti della Red Bull si sono aperti così in merito.

Il circuito di Silversone, accoglie i piloti della categoria regina con la prima sessione di prove libere in vista del GP di Gran Bretagna nella giornata di domenica. Dopo una prima sessione tiratisssima, i piloti della Red Bull sembrano nascondersi sotto il velo della concorrenza segnato da Mercedes e McLaren, che puntano a spingere al massimo delle prestazioni. Ma vediamo quali sono le scelte che motivano la Red Bull a mostrare la prestazione vista oggi in pista.

Le parole di Max Verstappen

Il pilota olandese della Red Bull si apre così parlando della giornata di oggi , e come ci sia ancora lavoro da svolgere per le prossime sessioni di prove libere. “Oggi ho commesso qualche errore ma niente di grave alla fine. Durante le FP2 sono riuscito a migliorarmi, ma c’è ancora lavoro da fare in merito. Abbiamo fatto un paio di cambiamenti dalle FP1 alle FP2. Adesso dobbiamo analizzare quale sia la soluzione migliore tra le due. Certo, dovremmo considerare anche il fattore pioggia atteso nei prossimi giorni, vedremo.”

Le parole di Checo Perez

A seguire, è il pilota messicano, che vede una nota positiva nella sessione di oggi, nella speranza che possa migliorare ulteriormente. “È stata una sessione in cui abbiamo raccolto solide sensazioni per il weekend. Considerando che non sono riuscito ad essere presente in pista per la FP1. La macchina ha un buon feeling , ma dobbiamo ancora trovare un giusto equilibrio, specialmente quando si tratta di basse e medie velocità. Per il resto, la macchina regala davvero un ottima sensazione a velocità elevate.”