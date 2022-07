GP Gran Bretagna, Hamilton: “Ho dato tutto”

Lewis Hamilton ha conquistato il terzo gradino del podio, guidando da vero campione in un GP di Gran Bretagna al cardiopalma

Il GP di Gran Bretagna, come ogni anno, regala emozioni forti. E Lewis Hamilton, padrone di casa in quel di Silverstone, lo sa bene. È stata una gara al cardiopalma sin dall’inizio. Una bellissima partenza del britannico, una ripartenza altrettanto ottima ed una gestione gara a dir poco favolosa sono stati gli ingredienti necessari per un terzo posto più che meritato per il veterano Hamilton in questo GP di Gran Bretagna.

Allo spegnimento dei semafori, Hamilton ha bruciato la Ferrari di Leclerc, piazzandosi al terzo posto. La gara, però, è stata subito fermata a causa dell’incidente di Zhou. Alla ripartenza, il britannico è ripartito bene, lottando per tutto il resto della gara con le due Ferrari per la leadership del GP. Nel finale, caratterizzato da una safety car causata da Ocon, il padrone di casa ha spinto moltissimo, lottando con Leclerc e Perez in un corpo a corpo a dir poco spettacolare. La conclusione ha visto proprio Hamilton tagliare terzo il traguardo di questo pazzo GP di Gran Bretagna.

Le dichiarazioni di Hamilton:

Dopo la gara, ha dichiarato Hamilton: “Innanzitutto devo ringraziare questo meraviglioso pubblico perché erano anni che non si presentava così tanta gente qui nel Regno Unito. Un incredibile sostegno che non si vede da nessun’altra parte nel mondo, questo è il pubblico più grandioso che si possa vedere. Faccio le congratulazioni a Carlos [Sainz, ndr.], che era comunque troppo veloce per noi. Io ho dato tutto, ho cercato di stare vicino alle Ferrari. Mi sono ritrovato, poi, in quella bagarre con Perez ed anche lui era troppo veloce in rettilineo per me”.

“Sono davvero molto grato per tutto il lavoro che ha fatto il team e l’aggiornamento che abbiamo portato qui ci ha avvicinato agli altri, continueremo a spingere. Abbiamo perso un po’ di tempo al pit stop ma poi ho continuato a dare la caccia agli avversari. Il passo era grandioso. Alla fine è stato difficile perché quando ti trovi una Red Bull alle costole è davvero troppo veloce in rettilineo ed in questo aspetto dobbiamo migliorare. È davvero un grande bonus salire sul podio qui e sono contento che nessuno si sia fatto male nell’incidente che c’è stato all’inizio”, ha affermato Hamilton per concludere.