GP Gran Bretagna: la conferenza stampa dei top team

La conferenza stampa del GP di Gran Bretagna vede come protagonisti dei top team Hamilton, Leclerc e Perez: quali sono le loro aspettative in vista di questo fine settimana a Silverstone?

Nonostante il dominio di Super Max continui incontrastato, tutti i team stanno cercando di portare aggiornamenti per cercare di dargli del filo da torcere. Tanti i temi che sono stati trattati nel corso della conferenza stampa del GP di Gran Bretagna. Il primo riguarda sicuramente la Mercedes, che ha bisogno di trovare la strada giusta da intraprendere, dopo due weekend molto deludenti.

La Ferrari ha invece bisogno di conferme, per capire se gli sviluppi portati sino ad ora permetteranno al Cavallino Rampante di diventare almeno seconda forza in campionato. Infine i riflettori sono puntati anche su Perez, sotto pressione dopo le diverse umiliazioni subite in pista a opera del suo compagno di squadra.

A rompere il ghiaccio è il padrone di casa Lewis Hamilton

Il protagonista è sicuramente Lewis Hamilton, che qui a Silverstone corre in casa. In merito a questo il sette volte campione del mondo afferma: “Per me, questo è il miglior Gran Premio della stagione. Il pubblico regala davvero una marcia in più, con un tifo speciale. Nel mio primo anno di esordio in Formula 1 qui a Silverstone ebbi un incidente, ma ho sempre sognato di poter girare su questa pista“.

Hamilton nel corso della conferenza stampa del GP di Gran Bretagna si è anche soffermato sugli sviluppi che la Mercedes porterà in pista durante questo fine settimana. Quest’ultimo ha affermato: “Questo weekend introdurremo una nuova ala anteriore, che spero possa portarci nella giusta direzione di sviluppo. Come avete notato non sono aggiornamenti enormi, ma tanti piccoli tasselli che di volta in volta speriamo ci riportino a essere competitivi“.

Infine non è tardata ad arrivare la domanda sul suo tanto atteso rinnovo con Mercedes. Hamilton ha dichiarato: “Le prestazioni attuali della monoposto non influiscono assolutamente sul rinnovo del contratto, che ci sarà. Prima della fine della stagione la trattativa sarà conclusa. Ho ancora una fiducia totale nel team e nel lavoro di squadra che dobbiamo fare, in cui io darò il massimo“.

Leclerc: “Il feeling con la monoposto sta migliorando sempre di più”

Reduce da un positivo weekend austriaco, Charles Leclerc si sofferma ad analizzare gli sviluppi portati fino ad ora dalla Ferrari. Il monegasco afferma: “Sicuramente con gli upgrade che stiamo portando da Barcellona, il feeling con la vettura è migliorato. Questo però non vuol dire che il lavoro sia finito“.

Nonostante il buon fine settimana al Red Bull Ring, Leclerc rimane comunque cauto e non si fa prendere dall’entusiasmo. Il pilota della Rossa ha infatti ricordato come il lavoro da fare sia ancora tanto e come, nonostante i grandi passi in avanti compiuti, la Red Bull di Verstappen rimanga ancora di un altro pianeta.

Forma ritrovata per Perez dopo il difficile weekend austriaco

Perez viene da settimane molto difficili, il cui confronto con il compagno di squadra è risultato impietoso. In merito a ciò, il messicano afferma: “In Austria non ero al top, ma ora ho ritrovato la forma e sono pronto a scendere in pista e a dare il massimo. Spero di avere un weekend più tranquillo di quello austriaco. Non so se la Red Bull sia facilitata su questo tipo di pista, sicuramente posso affermare che uno dei punti di forza della RB19 sono le curve ad alta velocità e quindi immagino possa fare molto bene anche qui a Silverstone“.