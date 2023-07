GP Gran Bretagna, anteprima: circuito, meteo

GP Gran Bretagna, round 10°. La Formula 1 arriva in Gran Bretagna e a Silverstone, tracciato storico del calendario

GP Gran Bretagna, anteprima – Ci stiamo man mano avvicinando alla pausa estiva e al giro di boa della stagione di Formula 1 2023, con questo decimo appuntamento, in programma a Silverstone, tracciato storico del calendario, con il GP Gran Bretagna.

Il GP Gran Bretagna, è considerato la gara di casa per la maggior parte dei team presenti in Formula 1, tra cui Aston Martin (la cui sede è a Silverstone), Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams, Alpine e Haas.

Chi vincerà la 78° edizione?

La nuova vittoria, con dominio di Max Verstappen e della Red Bull, in Austria, dimostra una forza e competitività incredibile da parte del super binomio. La leadership in classifica, è più solida che mai, e difficilmente raggiungibile da parte degli avversari. Di certo, la conquista del titolo iridato è pressoché alla vicina all’olandese e al team anglo-austriaco.

Dopo un periodo non facile, Sergio Perez è stato autore di una gara finalmente positiva, con tanto di rimonta che gli ha regalato il terzo posto al traguardo. Reduce dalle ultime qualifiche, non proprio brillanti, chissà se il risultato della gara, gli abbia ridato quella fiducia che mancava da qualche weekend. Vedremo.

La Ferrari è reduce dal miglior weekend e domenica del 2023, con il podio di Charles Leclerc, e la sesta posizione di Carlos Sainz (autore di una gara molto bella). I risultati e le performance, visti sia in qualifica che in gara, fanno ben sperare per il prosieguo della stagione. Di sicuro, grazie agli ultimi aggiornamenti portati, che hanno migliorato tantissimo la SF-23.

Manca ancora qualcosa, e c’è da lavorare per migliorare alcune situazioni. A Zeltweg, si è vista una SF-23 più sofferente sul bagnato. Vedremo, come andrà sul circuito di Silverstone, e se la Ferrari sarà protagonista in positivo.

Di sicuro, Charles Leclerc e Carlos Sainz (che qui, lo scorso anno, ha conquistato la sua prima e unica vittoria in Formula 1), sperano di poter ottenere di più.

Dopo un weekend austriaco piuttosto opaco, l’Aston Martin si prepara ad affrontare la tappa di casa, con l’obiettivo di ottenere un risultato migliore. Fernando Alonso, spera di poter tornare sul podio, e chissà magari da vincitore. Vedremo, cosa accadrà e se anche Lance Stroll, riuscirà a recuperare a livello di risultati e prestazioni.

Anche Mercedes, si prepara ad affrontare la gara di casa, sperando di avere un po’ più di fortuna. Sono pronti degli aggiornamenti sulla W14, e chissà se questi daranno un’ulteriore spinta, e permettere al team e ai piloti britannici, Lewis Hamilton e George Russell, di ottenere un risultato positivo di fronte ai tifosi inglesi. Vedremo…

Blimey! It’s British GP Race Week at Silverstone. ❤️🤍💙 pic.twitter.com/neNK5ILQmW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2023

Reduce dalla buona prova in Austria, con Lando Norris, la McLaren si prepara per la gara di casa, dove l’obiettivo è fare ancora meglio. Il team di Woking ha portato gli aggiornamenti, installando sulla vettura di Lando Norris, che ha mostrato dei segnali positivi, guardando alle prestazioni. Per la tappa di Silverstone, questi stessi aggiornamenti, saranno montati anche sulla vettura di Oscar Piastri. Chissà se entrambi i piloti, riusciranno a ottenere un risultato molto importante per il team. Vedremo…

Il GP Gran Bretagna, è una delle classiche del calendario della Formula 1 per via della sua lunga storia, strettamente legata al Circus. Il pubblico inglese, ha spesso dimostrato grande partecipazione e affetto verso la categoria, le gare e i suoi protagonisti, soprattutto se sono anch’essi britannici.

SILVERSTONE INTERNATIONAL CIRCUIT

Il circuito di Silverstone è situato a cavallo di due contee: metà nel Buckinghamshire e l’altra metà nella piccola località del Northampstonshire con poco più di duemila abitanti.

La sua conformazione la rende tra le piste più veloci del Campionato e per la sua storia, rappresenta uno dei circuito più affascinanti al mondo. Il tracciato nasce nel 1948, in un’area in cui sorgeva un aeroporto della Royal Air Force utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale, sfruttando le tre piste usate dagli aerei disposte a triangolo e che storicamente erano usate unendole e raccordate tramite curve, disegnate con delle balle di fieno. In questo modo si poteva avere rettilinei lunghi, e di conseguenza, velocità molto elevate per le macchine di quel periodo storico. Le curve non erano molto difficili avendo così una media oraria sul giro elevato, rendendo il tracciato il più veloce del mondo.

Nel corso degli anni, la pista ha subito numerosi lavori di modifiche, che ne hanno cambiato il layout anche per assecondare le esigenze e migliorare la sicurezza. Tra le modifiche più importanti: alla curva “Becketts” nel 1991 dove fu sistemata una sequenza di curve che per la sua difficoltà e spettacolarità è considerata tra le più emozionanti del mondiale, ancora oggi presenti: la trio “Maggots-Becketts-Chapel”. Nel 2011, la pista subì altri lavori di modifica, che vede spostare la linea del traguardo e una struttura più rinnovata.

La prima edizione del GP Gran Bretagna si è disputato a Silverstone nel 1950, dando così vita alla Formula 1. Una tappa da sempre presente nel calendario, nel corso di tutti gli anni di esistenza della Formula 1, tranne quando si disputò ad Aintree e a Brands Hatch. Motivo in più perché è tra gli appuntamenti più attesi e che richiama un gran numero di appassionati.

DRS

Come di consueto, la FIA, ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS. Saranno ben 2 le zone DRS sul circuito di Silverstone.

la prima, tra la curva 5 (Aintree) e la curva 6 (Brookland); la seconda, nel tratto tra la curva 14 (Chapel) e la curva 15 (Stowe)

Le detection point, saranno posizionate prima della curva 3 (Village) e prima della curva 11.

PIRELLI: C1, C2, C3

Per il weekend britannico, Pirelli ha nominato la gamma più dura, ovvero: C1 P Zero White Hard, C2 P Zero Yellow Medium, C3 P Zero Red Soft.

Il tracciato di Silverstone, è tradizionalmente molto impegnativo per le gomme. Le numerose curve ad alta velocità, le forze laterali di 5G e oltre, comportano il massimo consumo di energia agli pneumatici. Certamente, non una passeggiata a livello fisico, nemmeno per i piloti.

Per affrontare al meglio il tracciato, occorre un buon assetto e che sia ben bilanciato, che riesca ad adattarsi alle caratteristiche, che vedono sezioni più lente, sequenze di curve veloci e ad alta energia, come il complesso Maggots-Becketts-Chapel, dove i pneumatici soffrono di carichi elevati.

Nel weekend, farà il suo debutto la nuova specifica di pneumatici, più resistenti alla fatica, in quanto è stato introdotto un materiale già omologato, previsto per il 2024, ma altresì trasparente a livello di prestazioni e tecnico, rispetto alla specifica utilizzata fino al GP d’Austria. Novità, che è stata provata nelle prove libere del GP di Spagna, dai team.

Attenzione al meteo, che può essere piuttosto variabile: qui, passare dal sole splendente alla pioggia battente, è un attimo.

🇬🇧 #BritishGP preview ⭐️ A new construction debuts

🛞 One of the toughest circuits for tyres pic.twitter.com/Cb2AUvbB1S — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 4, 2023

CHE TEMPO FARA’?

Guardando l’ultimo bollettino meteo, ci attende un fine settimana dal tempo tipicamente britannico.

Meteo incerto: cielo sereno e soleggiato, ma anche la pioggia potrebbe metterci lo zampino. Attenzione, nelle giornate di sabato e domenica, anche se nulla è certo. Pertanto, il consiglio è tenere monitorate le previsioni meteo, per non trovarsi impreparati e per preparare al meglio le strategie, in vista della gara.

Qui in dettaglio le previsioni meteo del GP Gran Bretagna 2023:

Venerdì 07 luglio 2023

Temperature: max 25°C, min 11°C; cielo sereno e parzialmente nuvoloso; Probabilità di pioggia al 10%, umidità al 44%. Vento atteso sui 21 km/h

Sabato 08 luglio 2023

Temperature: max 27°C, min 15°C; cielo parzialmente nuvoloso; rovesci, probabilità di pioggia al 50%, umidità al 50%. Vento atteso sui 21 km/h

Domenica 09 luglio 2023

Temperature: max 24°C, min 17°C; cielo nuvoloso; rovesci, probabilità di pioggia al 60%, umidità al 60%. Vento atteso sui 19 km/h