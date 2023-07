Botta e risposta al veleno tra Marko e Hamilton

Animi accesi nelle ultime ore tra Lewis Hamilton e Helmut Marko a causa delle dichiarazioni provocatorie lanciate da parte del sette volte campione del mondo nei confronti di Red Bull

Non essere più detentore di una monoposto vincente può essere molto snervante e Lewis Hamilton questo lo sa molto bene. Il sette volte campione del mondo dopo aver dominato per ben otto stagioni insieme a Mercedes, ha visto perdere questo primato a favore di Red bull, tornata più forte che mai. Max Verstappen si sta difatti avviando per la conquista del suo terzo titolo mondiale, in una stagione dove è considerato da tutti i suoi avversari ,il dominatore assoluto.

Merito non solo del talento indiscusso del pilota olandese ma del duro lavoro svolto da Red Bull negli ultimi anni. La RB19 può essere considerata come una delle monoposto più performanti degli ultimi anni. Nove vittorie su nove tappe disputate, numeri già da capogiro che consentiranno il team austriaco ad occuparsi già della monoposto 2024. Un aspetto a cui Hamilton non si è mostrato molto d’accordo, chiedendo alla FIA una chiara indicazione: “Penso che la FIA dovrebbe probabilmente stabilire un momento in cui tutti possono iniziare a sviluppare la macchina del prossimo anno.” ha detto a Sky F1 – “Quindi il 1 agosto, è quando tutti possono iniziare, in modo che nessuno possa ottenere un vantaggio dall’anno successivo.”

Marko risponde alle provocazioni

Una richiesta contro Red Bull da parte di Hamilton a cui Helmut Marko, dirigente sportivo della squadra, ha voluto rispondere: “Non ne stavamo parlando quando stava vincendo i suoi campionati, giusto?” ha inizialmente dichiarato l’olandese- ” È normale ovviamente da parte dei team avversari dire queste cose, ma non dovrebbero dimenticare il loro passato. Negli anni in cui Mercedes ha dominato hanno iniziato a lavorare sulla monoposto dell’anno successivo rispetto ad altri team. Anche questa è la Formula 1, forse ha una pessima memoria [riferendosi a Hamilton] .” ha dichiarato ai microfoni di Motorsport

In merito invece ai grandi risultati del suo team, molti sostengono come Red Bull riuscirà a vincere tutte le gare presenti ancora nel calendario. Un’idea che entusiasma Marko, il quale afferma però che l’obiettivo principale per il team sono il raggiungimento dei due titoli mondiali: “ La nostra monoposta è ottima. Abbiamo una corretta combinazione tra telaio, motore e un pilota eccezionale. Inoltre, la squadra non commette nessun errore. Vogliamo vincere più gare possibili, ma prima dobbiamo assicurarci entrambi i titoli mondiali. Rimane la cosa più importante”