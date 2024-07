GP Gran Bretagna, Hulkenberg: “Risultato che dà fiducia”

Sesta piazza per la Haas di Hulkenberg per il GP di Gran Bretagna, che conferma così l’ottimo stato di forma del team americano

L’Haas continua a mostrare un ottimo stato di forma. Infatti Hulkenberg ha riconfermato la sesta posizione ottenuta in qualifica per il GP di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone ha ottenuto il suo miglior piazzamento in griglia per questa stagione. In gara un primo giro impegnativo l’ha fatto scendere in nona posizione. Con la pioggia consistente e l’utilizzo delle mescole Intermedie, il tedesco ha guadagnato terreno. Al 26esimo giro è ritornato in pista al settimo posto. Hulkenberg ha guadagnato un’ulteriore posizione quando George Russell è stato costretto al ritiro.

Ciò, prima di fermarsi nuovamente ai box al 39esimo giro per montare la mescola rossa, dato che la pista era nuovamente asciutta. Il tedesco ha mantenuto la posizione fino all’ultimo stint di gara, conquistando il sesto posto consecutivo, eguagliando così il suo miglior risultato in gara e quello del team per il 2024. Il risultato ottenuto da Hulkenberg per il GP di Gran Bretagna consolida Haas al settimo posto del Campionato Costruttori, con 27 punti ottenuti a metà stagione. Il team americano può essere davvero la quinta forza di questa stagione?

Le dichiarazioni del pilota tedesco

A riguardo, un felice Hulkenberg ha dichiarato: “Sono molto contento per la squadra, abbiamo ottenuto altri otto punti in classifica che sono molto preziosi. L’aggiornamento portato mi rende soddisfatto e fiducioso per il prosieguo della stagione. Ora siamo decisamente in lotta per poter essere la quinta forza, il che è ovviamente positivo, specialmente perché nessuno se lo aspettava fino qualche settimana fa”.

“Tutto ciò è davvero incoraggiante per il team. La gara è stata difficile, soprattutto all’inizio, perché la pista non era sufficientemente bagnata per utilizzare le intermedie, nonostante la pioggia. Con le curve ad alta velocità e il poco grip è stato molto rischioso, ma siamo riusciti a non commettere errori e a recuperare ciò che avevamo perso all’inizio. Risultati del genere danno fiducia” Hulkenberg ha così concluso la sua disanima per il GP di Gran Bretagna.