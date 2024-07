GP Gran Bretagna, Verstappen: “Abbiamo fatto le scelte giuste”

Medaglia d’argento per Max Verstappen al GP di Gran Bretagna: ottima gara per l’olandese, tra pioggia e lotte con la McLaren

Secondo posto per Max Verstappen al Gp di Gran Bretagna. Nonostante l’inizio poco favorevole e la vettura meno competitiva del solito, l’olandese è riuscito a conquistare un posto sul podio. Un argento dietro al veterano Lewis Hamilton, alla sua nona vittoria sul circuito inglese. Un buon risultato per “Super Max”, che pensa già al prossimo gran premio. Una cosa è certa: l’attuale Campione in carica non si darà per vinto, non ora che mancano ancora numerose gare.

Un risultato migliore di quanto ci si potesse aspettare

Ai microfoni di Sky Sport, l’olandese ha espresso la sua opinione sulla gara appena conclusa. “Oggi il passo non lo avevamo sin dall’inizio, quando davvero contava” ha riflettuto Verstappen. “Stavo perdendo posizione, a un certo punto si era messa addirittura piuttosto male, pensavo che l’avremmo conclusa al quinto o sesto posto” continua il pilota della Red Bull. Non certo abituato a posizioni simili. Soprattutto fuori dal podio.

“Poi però abbiamo preso le decisioni giuste, passando dalle slick alle intermedie, e poi dalle intermedie di nuovo alle slick. Lo abbiamo fatto sempre nel giro giusto” aggiunge il campione. “Poi, alla fine, la scelta del team di montare la gomma hard anziché la soft sicuramente mi ha aiutato tanto, mi ha portato al secondo posto. Poteva andare molto peggio, ma abbiamo fatto le scelte giuste. Queste ci hanno portato sul podio e ne sono molto contento“, ha dichiarato Verstappen nel corso dell’intervista.

“Super Max” non ha però negato quanto il meteo oggi non sia stato troppo d’aiuto. “È stato molto difficile scegliere tra slick e intermedie. Quando è iniziato a piovere la prima volta, già stavo perdendo posizioni. Non volevo prendere troppi rischi mentre gli altri stavano attaccando di più. Ho cercato di tenere duro senza uscire dalla pista, ma è stato davvero complicato […]” ha ammesso il pilota. Il gioco d’azzardo ha certo voluto la sua parte in questo gran premio, ma Verstappen si dichiara soddisfatto del risultato: “Per fortuna tutto ha funzionato bene“.