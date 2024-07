GP Austria: il team Haas fa incetta di punti al Red Bull Ring

Il team Haas ottiene il miglior risultato stagionale al GP d’Austria, con Hulkenberg al sesto posto e Magnussen all’ottavo

Il team Haas lascia il Red Bull Ring con un doppio piazzamento nella top ten per il GP d’Austria. Nico Hulkenberg ha conquistato la sesta piazza, invece Kevin Magnussen l’ottava. Il tedesco è partito dalla nona posizione in griglia resistendo agli attacchi di Esteban Ocon, prima di guadagnare una posizione quando Charles Leclerc si è fermato ai box per i danni subiti alla partenza. Hulkenberg si è fermato ai box all’11esimo giro per il primo pit stop e poi al 38esimo giro.

Dopo il ritiro di Norris e aver resistito agli attacchi di Perez nelle fasi finali del GP d’Austria, il tedesco della Haas ha ottenuto la sesta posizione. Tale posizione è il miglior piazzamento del 2024 per la squadra. Magnussen è partito dalla 12esima posizione e ha guadagnato un paio di posizioni nelle fasi iniziali della gara. Anche per il danese, il team ha adottato una strategia a due soste, fermandosi al decimo giro e poi al 38esimo. Con il ritiro di Norris, Magnussen dalla nona posizione è salito in ottava. Nelle fasi finali del GP d’Austria, il danese della Haas ha respinto gli attacchi di Daniel Ricciardo.

Dichiarazioni Hulkenberg

Nico Hulkenberg ha affermato: “È stata una gara davvero incredibile, soprattutto verso la fine. Tenere dietro Perez negli ultimi due giri è stato faticoso. Lasciandolo passare in curva 3 sono riuscito a utilizzare il DRS, riportandomi così davanti. Sono molto felice, perché questi punti preziosi significano molto per la squadra. Non me lo aspettavo, ma abbiamo effettuato una prestazione straordinaria, e penso che ora sia chiaro che possiamo essere competitivi e lottare con i team di centro gruppo su tutti i circuiti. Questa è davvero un’ottima notizia”.

Dichiarazioni Magnussen

Anche Kevin Magnussen ha espresso la sua gioia a riguardo, ma con un po’ di preoccupazione, pensando già alla prossima gara che si svolgerà a Silverstone. “È stato un fine settimana tranquillo con due sessioni di qualifica senza traffico, due buoni pit-stop in gara e la strategia è stata azzeccata, perciò non avrei potuto chiedere di più. Siamo però consapevoli che il tracciato di Silverstone è ostico, ma il risultato ottenuto ci porta al settimo posto nella classifica Costruttori e questo mi rende molto felice per la squadra”.