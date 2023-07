GP Gran Bretagna, Hamilton: “Silverstone è spettacolare”

Podio speciale per il GP di Gran Bretagna, con i due britannici Norris e Hamilton, che hanno ottenuto rispettivamente il secondo e terzo posto

Bella rimonta per Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna. Dopo una qualifica complicata che l’ha relegato in settima posizione e una partenza altrettanto difficile, il sette volte campione del mondo è riuscito a portare a casa un podio eccezionale. L’energia del pubblico è palpabile, infatti non ha smesso un attimo di incitarlo. “Il pubblico è stato eccezionale ancora una volta. Silverstone è uno spettacolo fantastico, c’è il pubblico migliore di tutta la stagione. Grazie mille per il supporto, sento la loro energia e il sostegno incondizionato e grazie a questo sono tornato sul podio” così ha dichiarato Hamilton nel post gara.

Lando and Lewis put on a treat for the British fans today. ⚔️😍 pic.twitter.com/OBMDluXNum — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 9, 2023

Le menzioni speciali non mancano

Dopo la menzione speciale al pubblico, non manca quella alla McLaren, protagonista di un gran weekend e di una gara sublime. “Vorrei innanzitutto congratularmi con Lando e McLaren. Ho iniziato lì e la reputo la mia famiglia, perciò vederli così forti è bello. Erano rapidissimi nelle curve ad alta velocità ed era difficile tenere il loro passo. Abbiamo fatto una bella battaglia alla ripartenza. La partenza non è stata tanto buona per me, però poi con la mescola media sono andato alla grande. Questo è molto positivo per il team, dobbiamo perciò continuare a lavorare sodo per progredire sempre di più”.

“Nonostante nel rettilineo mi mancasse un po’ di ritmo, sono felice del risultato ottenuto. Partito dal settimo posto sono davvero contento di aver ottenuto il terzo. Il team ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend e gli sono grato. Comunque adoro davvero questo pubblico. Per me è un onore continuare a gareggiare rappresentandoli, continueremo perciò a lavorare sodo per loro. Grazie ancora a tutti per il sostegno, spero di averli fatti divertire oggi. Che Dio li benedica” ha così concluso Hamilton la sua analisi post GP di Gran Bretagna.