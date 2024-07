GP Gran Bretagna, Hamilton: “Non riesco a smettere di piangere”

Una super gara quella del GP di Gran Bretagna che vede salire sul gradino più alto del podio il proprio re: Sir Lewis Hamilton

Il migliore di sempre torna a vincere: 104 volte, nove in casa, nessuno come lui nella storia. Lewis Hamilton, dopo 2 anni e mezzo, sale nuovamente sul gradino più alto del podio, ancora una volta al GP di Gran Bretagna. Segna anche il record del maggior tempo trascorso tra prima e ultima vittoria per un pilota di Formula 1, 17 anni dopo Canada 2007. Una bolgia quella di Silverstone che vede il proprio beniamino tornare davanti a tutti proprio nel paese in cui è nato e cresciuto. E non mancano le lacrime per una tale impresa.

Un turbinio di emozioni

“Non riesco a smettere di piangere” afferma Lewis Hamilton, visibilmente commosso. “Era dal 2021 che ogni giorno mi alzavo, cercavo di combattere, di allenarmi e di prepararmi a livello mentale per raggiungere questo obiettivo”. L’ultima vittoria del sette volte iridato, difatti, risaliva al GP d’Arabia Saudita 2021, ultima gara prima del controverso finale di stagione. “Vincere questa gara al mio ultimo Gran Premio di Gran Bretagna con questo team era una cosa che volevo tantissimo perché devo loro tantissimo“. Nel 2025 scenderà in pista in tuta rossa.

“Li adoro” continua “per tutto il duro lavoro che hanno fatto per me in tutti questi anni. Sarò per sempre grato a tutti i membri di questo team, tutti alla Mercedes, tutti i nostri partner. E poi a tutti questi incredibili fan. Li vedevo, giro dopo giro. Non c’è una sensazione più grandiosa che concludere in questo modo qui”. Sul lungo digiuno aggiunge: “È dura per chiunque quando non si vince, però credo che la cosa importante sia continuare a rialzarsi, continuare a stringere i denti anche quando pensi di aver raschiato il fondo”.

“Ci sono sicuramente state giornate tra il 2021 e oggi in cui non pensavo di essere più all’altezza, non pensavo di poter più tornare dove sono oggi. Però la cosa importante è che ho avuto delle persone grandiose accanto a me, il mio team che mi ha sempre supportato, vedere loro metterci tutto quell’impegno mi ha incoraggiato. E poi i miei fan che vedo in tutto il mondo, mi hanno sempre sostenuto. Devo un enorme ringraziamento a tutti loro in fabbrica, tutti coloro in pista. Vi adoro. Dio vi benedica” termina così un’intervista emozionante.