GP Gran Bretagna, Norris: “Non abbiamo preso le giuste decisioni”

Quello che doveva essere un Gran Premio firmato McLaren, ha riservato non poche sorprese, purtroppo non del tutto positive per Lando Norris

Lando Norris, questo GP di Gran Bretagna, non aveva troppa voglia di correrlo. Lo aveva dichiarato nelle interviste che hanno aperto il weekend di gara, ancora amareggiato dopo quanto accaduto in Austria. E, sulla pista di Silverstone, le cose non sono andate benissimo per il pilota della McLaren, complice anche una strategia forse sbagliata da parte della stessa scuderia.

Fin dalle prime battute della gara, Norris si è lasciato infastidire proprio da Verstappen, che ha colto l’opportunità per guadagnare subito la posizione, nonostante una monoposto non proprio all’altezza delle aspettative. Da quel momento, è stato un insieme di alti e bassi. Prima ha guadagnato sul pilota olandese. Poi è piombato in un errore del team, che lo ha richiamato ai box troppo tardi mettendolo nelle condizioni di essere nuovamente attaccabile proprio da Verstappen.

E così, Norris si è dovuto accontentare della terza piazza, anche se nel confronto con il compagno di squadra oggi il britannico ha forse perso qualche punto. Adesso, dopo l’analisi degli errori commessi, non resta che attendere la tappa ungherese del 21 Luglio, per riscattarsi forse finalmente delle batoste prese fino a questo momento.

ERRORI DI SQUADRA

Intervistato alla fine del GP di Gran Bretagna, Norris ha ammesso che questa gara non è stata perfetta sotto molti punti di vista, tanto per il lavoro in team quanto per le sue performance. “Devo fare i complimenti alla Mercedes, hanno preso una decisione cruciale alla fine, hanno fatto un lavoro migliore e lo hanno meritato“, ha sottolineato Norris. “È stata una gara divertente, sono contento tutto sommato. Ma come sempre in queste condizioni è sempre difficile e può succedere di tutto, devi saper prendere la decisione giusta. Come team non è andata benissimo oggi, ma anche io non posso dirmi soddisfatto perché non ho saputo prendere la giusta decisione“.

Il pilota della McLaren ha definito “detestabile” il risultato conquistato sul circuito di Silverstone, ammettendo i propri errori ma cercando di rimanere positivo per quanto lo aspetta da qui ai prossimi anni. Al termine dell’intervista, infatti, Norris ha promesso di tornare sul circuito più forte di prima e di recuperare quanto perso nella giornata di oggi.