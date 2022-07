GP Gran Bretagna, FP1: azione rimandata al pomeriggio

A Silverstone le FP1 del GP di Gran Bretagna si sono svolte sotto il tipico cielo inglese. Una sessione che sarebbe potuta essere piuttosto interessante per i tanti aggiornamenti portati dalle squadre, che fanno di questo appuntamento uno snodo chiave in ottica stagionale. Tuttavia l’acqua non ha concesso chissà che comparazioni.

La pioggia è cominciata a cadere copiosamente fin dai primi minuti delle prime prove libere. Motivo per il quale le monoposto scese in pista lo hanno fatto con la mescola intermedie. Fra queste tra l’altro sono alcune hanno fatto segnare un tempo rilevante, mentre la maggior parte ha percorso solo degli outlap. La prima mezz’ora è stata così priva o quasi di azione, preferendo attendere un miglioramento delle condizioni.

A meno dieci minuti dalla fine qualcuno è tornato a correre cautamente con l’intermedia. Il primo con gomma soft è stato Lewis Hamilton con la W13, poi anche gli altri hanno provato ad emularlo. Le FP1 si sono concluse anticipatamente con la bandiera rossa causata dall’Aston Martin di Lance Stroll, rimasta in ghiaia alla Copse dopo aver perso il posteriore.

A few cars emerge onto the track including Lance Stroll, but the Canadian spins off into the gravel.

He’s stuck. Out comes the red flag, and FP1 is brought to an end a couple of minutes early.#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Nocss32ezW

— Formula 1 (@F1) July 1, 2022