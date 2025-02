Sorpresa in casa McLaren: svelata la MCL39 a Silverstone

La MCL39 della McLaren è scesa, inaspettatamente, in pista per la prima volta a Silverstone con una livrea mimetica

Il team Papaya ha deciso di sorprendere tutti, e lo ha fatto con una mossa del tutto inaspettata. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale a Londra, la McLaren ha fatto debuttare a Silverstone la MCL39, monoposto della squadra per la stagione 2025. Un evento soggetto a pochissima promozione, se non per un paio di video postati sui social che lasciavano intuire un annuncio per la giornata di oggi. Un evento a cui pochi avrebbero pensato, soprattutto in vista del 18 febbraio. Data in cui a Londra verrà ospitato un importante evento dedicato al Circus, che vedrà la partecipazione di tutti i dieci team presenti in griglia.

L’occasione, che sarà trasmessa in diretta su Youtube, si svolgerà alla O2 Arena e prevederà che ciascuna scuderia sveli la propria livrea ufficiale per il 2025. Tuttavia, molte squadre hanno comunque deciso di organizzare anche presentazioni private, in cui mostreranno la loro monoposto e/o le testeranno direttamente in pista. Tra le altre, la Williams svelerà la FW47 nella giornata di domani e la Ferrari presenterà la SF-25 il 19. Il tutto mentre Aston Martin e Mercedes mostreranno rispettivamente l’AMR25 e la W16 il 23 e il 24 febbraio. L’attuale team detentore del titolo Costruttori, non aveva ancora chiarito le sue intenzione ma, come è ormai evidente, ha deciso di rompere gli indugi.

Le dichiarazioni del team

La nuova monoposto di Oscar Piastri e Lando Norris è quindi ufficialmente scesa in pista. E lo ha fatto sfoggiando un design mimetico nei toni del papaya e del nero. Una scelta prevedibile, soprattutto visto che la livrea ufficiale sarà svelata solo durante l’evento di presentazione della Formula 1. Zak Brown ha dichiarato nel comunicato ufficiale: “Oggi segna una tappa importante nel nostro percorso verso la lotta per il titolo del 2025. E’ fantastico vedere la MCL39 scendere in pista per la prima volta e presentare il frutto del duro lavoro svolto dal team“. Sebbene le prime valutazioni non possano essere fatte fino ai test pre-stagionali, anche Andrea Stella si è detto molto soddisfatto del risultato.