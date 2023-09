GP Giappone, Red Bull: “Possiamo lottare per la pole”

Nella sessione di prove libere del GP del Giappone, la Red Bull sembra aver dimenticato il difficile weekend di Singapore. Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Sainz e la McLaren di Norris. Nella seconda sessione, il due volte campione del mondo ha stabilito un tempo impressionante di 1:30.688, distanziando nettamente Leclerc e Norris. Scivola al quarto posto Carlos Sainz. Il pilota olandese si è mostrato entusiasta, ma molto concentrato e determinato. Il dominio di entrambe le sessioni di prove libere lo porta a guardare con fiducia alle qualifiche di sabato.

Il due volte campione del mondo a riguardo ha dichiarato: “Oggi è stato davvero positivo, fin dal primo giro la vettura è tornata a essere divertente da guidare. Abbiamo avuto una giornata forte sia sulle simulazioni del giro secco che su quelle del passo gara. Il degrado delle mescole è elevato su questa pista, quindi sarà piuttosto difficile durante la gara, ma finora abbiamo avuto un buon inizio di weekend. La competizione sembra serrata, ma per ora ci concentreremo su noi stessi e cercheremo di ottimizzare le nostre prestazioni. Se lo faremo, sono fiducioso che potremmo lottare per la pole position domani“.

FP2 ends with a 🚩 after GAS hits the wall 🏁 Max finishes Friday in top spot with Checo in P9 ⏱️ pic.twitter.com/L3ytGDga0b

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 22, 2023