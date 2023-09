GP Giappone, Mercedes: “Venerdì in salita, ma…”

Venerdì complicato in casa Mercedes per il GP del Giappone: tante le migliorie da apportare

Per Mercedes il venerdì per il GP del Giappone è stato piuttosto impegnativo, a causa dell’elevate temperature e dell’umidità persistente. Durante la prima sessione di libere entrambi i piloti hanno utilizzato due set di mescola media. Hamilton e Russell inizialmente hanno avuto problemi con il bilanciamento della vettura e con una generale mancanza di grip.

Prima della seconda sessione di libere sono state apportate diverse modifiche al set-up. Russell ha così conquistato la quinta piazza, Hamilton invece la quattordicesima. Ma dalla seconda alla quattordicesima posizione vi è un gap ristrettissimo di meno di un secondo, con ben sette team differenti in top ten. Mercedes perciò si concentrerà maggiormente sull’ottimizzazione del set-up e sull’apporto di miglioramenti durante la notte, prima di tornare in pista per la terza sessione di libere domani per il GP del Giappone.

Dichiarazioni Russell

George Russell a riguardo ha dichiarato: “Tornare a gareggiare a Suzuka è fantastico, perché il circuito è davvero incredibile. Il nostro venerdì è stato un po’ complicato, a causa del poco grip. Specialmente durante la prima sessione di libere, la vettura non era semplice da guidare perché scivolava parecchio. Ciò ha reso difficoltoso il tutto, a causa delle molte curve ad alta velocità da affrontare. In ottica gara è perciò tutto un’incognita, poiché il degrado degli pneumatici sembra molto elevato”.

“La Red Bull sembra essere tornata al suo normale ritmo, mostrandosi eccezionalmente veloce oggi. Credo che attualmente siamo mezzo passo indietro rispetto alla Ferrari e alla McLaren di Lando Norris, perciò abbiamo un po’ di lavoro da fare stasera per colmare questo divario. Generalmente riusciamo a trovare migliorie per quel che riguarda le prestazioni, quindi siamo ottimisti per domani” ha così concluso.

Dichiarazioni Lewis Hamilton

Anche Lewis Hamilton concorda con il compagno di squadra, perciò ha affermato: “Per noi è stata una giornata molto impegnativa, non riuscivo a sentirmi a mio agio con la monoposto e questo ha contribuito ad aumentare le difficoltà già esistenti. Trovare il giusto equilibrio era l’obiettivo, ma era davvero complicato da perseguire. Le mescole si stavano surriscaldando e questo ha influito sulla prestazione”.

“Sappiamo che abbiamo molto lavoro da fare stasera per migliorare la prestazione, ma credo che riusciremo ad apportare le giuste migliorie. Abbiamo avuto venerdì simili in questa stagione e sabato siamo sempre stati più forti. Vedremo domani se riusciremo a esserlo ancora. Questa sera ci impegneremo in modo da poter sfruttare tutte le possibilità di salire più in alto in classifica” ha così concluso il sette volte campione.