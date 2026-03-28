GP Giappone, qualifiche: Andrea Kimi Antonelli conquista la pole

GP Giappone, qualifiche: Antonelli in pole position

Sventola la bandiera a scacchi nelle qualifiche del GP del Giappone. Le prime a scendere in pista sono state le Racing Bulls, con Lindblad che segna il suo primo crono a a 1:31:456. A seguire abbiamo la Haas e la McLaren con Piastri che si piazza al comando, A seguire partono le due Ferrari seguite dalle due Mercedes. Leclerc si piazza al comando con un crono di 1:30:078. Al termine della sessione tra i più veloci si notano: il pilota monegasco con il primo tempo, seguito dalle due Mercedes di George Russell e Antonelli. Tra gli eliminati notiamo Albon, Bearman, Perez, Bottas, Alonso e Stroll.

Verstappen eliminato in Q2 e Antonelli segna la seconda pole consecutiva

Parte la seconda sessione delle qualifiche al GP del Giappone. Nei primi giri a occupare le prime posizione abbiamo Mercedes e Ferrari, con Antonelli, davanti per soli 11 millesimi dal tempo di Leclerc. Seguiti dalle due Red Bull di Hadjar e Max Verstappen. Al termine il più veloce è il pilota italiano. Buona l’Audi con Bortoleto che si piazza in ottava posizione, mentre Lindblad elimina Verstappen, che partirà undicesimo Tra gli eliminati insieme al pilota olandese: Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto e Sainz.

Si decide la pole nel circuito di Suzuka. I primi a lanciarsi sono le due Mercedes e il diciannovenne della scuderia tedesca si piazza al comando, seguito dal compagno di squadra. Al termine dei primi tentativi abbiamo Mercedes, McLaren e Ferrari. A pochi minuti dal termine riparte l’azione in pista con tutti che montano la gomma nuova. Russell non riesce a migliorarsi e resta in seconda posizione. Antonelli si conferma in prima posizione e conquista la sua seconda pole position consecutiva. I primi 10 al termine della sessione: Antonelli, Russell, Piastri, Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Hadjar, Bortoleto, Lindblad.