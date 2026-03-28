GP Giappone: la griglia di partenza a Suzuka

La qualifiche del GP di Suzuka regalano grandi sorprese e conferme importanti. Sul circuito di Suzuka è stata una qualifica dominata dalla Mercedes, con Antonelli in pole position

A conquistare la pole position è stato Kimi Antonelli, autore di un giro straordinario in 1:28.778. Il pilota italiano ha preceduto il compagno di squadra George Russell. Grande prova anche per la McLaren, con Oscar Piastri terzo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc che ha cercato nell’ultimo tentativo del Q3 di superare il pilota australiano. Più indietro il campione del mondo Lando Norris, quinto, e Lewis Hamilton sesto. Nella griglia di partenza del GP del Giappone non mancano lo sorprese, infatti Max Verstappen, eliminato in Q2 partirà dall’11ª posizione dopo dopo svariati problemi durante le qualifiche.

Il primo dei “non big” è Pierre Gasly, settimo con l’Alpine davanti alla Red Bull di Isack Hadjar, all’Audi di Gabriel Bortoleto e alla Racing Bulls di Arvid Lindblad. Delusione anche per uno dei protagonisti più attesi, Oliver Bearman, escluso in Q1 e solo 18°. Nelle retrovie sembra che la Cadillac abbia fatto dei passi in avanti a discapito dell’Aston Martin: Sergio Perez e Valtteri Bottas si prendono la penultima fila dello schieramento, con Fernando Alonso e Lance Stroll ultimissimi e staccati dal resto del gruppo, a conferma del momentaccio per il team di Adrian Newey nella pista di casa della Honda.

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La griglia di partenza del GP del Giappone

1.Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3.Oscar Piastri (McLaren)

4.Charles Leclerc (Ferrari)

5.Lando Norris (McLaren)

6.Lewis Hamilton (Ferrari)

7.Pierre Gasly (Alpine)

8.Isack Hadjar (Red Bull)

9.Gabriel Bortoleto (Audi)

10.Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11.Max Verstappen (Red Bull)

12.Esteban Ocon (Haas)

13.Nico Hülkenberg (Audi)

14.Liam Lawson (Racing Bulls)

15.Franco Colapinto (Alpine)

16.Carlos Sainz (Williams)

17.Alexander Albon (Williams)

18.Oliver Bearman (Haas)

19.Sergio Pérez (Cadillac)

20.Valtteri Bottas (Cadillac)

21.Fernando Alonso (Aston Martin)

22.Lance Stroll (Aston Martin)