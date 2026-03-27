GP Giappone, Ferrari: Inizio di weekend in chiaroscuro

Il GP del Giappone non è stato semplice per Ferrari, che ha completato il programma previsto senza grandi problemi, ma con risultati non all’altezza dei primi

Il venerdì del GP del Giappone per la Ferrari è stato nel complesso lineare, ma non senza criticità. I piloti hanno raccolto dati importanti per migliorare il setup in vista di qualifiche e gara. La SF-26 ha mostrato limiti evidenti, soprattutto nel bilanciamento. Il team deve ancora trovare l’assetto ideale e fatica sul giro secco. Un segnale positivo arriva però dal passo gara, più competitivo con alto carico di carburante. Il potenziale c’è, ma la squadra non lo ha ancora espresso del tutto.

Al mattino Leclerc e Hamilton hanno iniziato con gomme dure: 1’32”260 per il monegasco e 1’33”343 per il britannico. Con le soft, Hamilton ha segnato 1’32”040. Leclerc, dopo il traffico nei primi tentativi, ha ottenuto 1’31”955 al terzo giro lanciato, chiudendo quinto davanti al compagno. Nel pomeriggio la Ferrari ha lavorato ancora sul giro secco, senza però trovare il salto di qualità.

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Dichiarazioni Leclerc

Il monegasco ha spiegato le difficoltà alla stampa : “È stato un venerdì un po’ più complicato per noi come squadra rispetto ai primi due Gran Premi, ma è solo la giornata inaugurale del weekend. Il passo gara sembra essere buono finora, anche se c’è ancora un certo distacco dai primi. Il nostro obiettivo stasera sarà lavorare sulla prestazione in qualifica in vista di domani.”

Dichiarazioni Hamilton

Il sette volte campione del mondo del mondo nelle sue dichiarazioni spiega i problemi avuti durante le prime due sessioni : “È stata una giornata un po’ complicata per noi. La macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo. Lavoreremo sodo questa sera per migliorare il set-up e cercare di fare un passo avanti per domani. Ci sono aree in cui possiamo migliorare, inclusa la gestione dell’energia, e se riusciremo a mettere tutto insieme dovremmo essere in grado di estrarre più prestazione.”