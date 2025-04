GP Giappone, Piastri: “Contento del risultato di oggi”

Terzo posto per la McLaren di Piastri nel GP del Giappone

Si è concluso da poco il GP del Giappone, che ha visto come vincitore Max Verstappen, mentre Piastri ha concluso in terza posizione. Nessun cambiamento, quindi, per quanto riguarda la sua posizione di partenza, nonostante i tentativi di superare il compagno di squadra, che ha terminato in secondo posto. Le due McLaren, però, non hanno intenzione di fare un passo indietro di fronte a “Super Max”, sono anzi pronte a conquistare le prossime vittorie.

Le dichiarazioni di Oscar Piastri

Partito dalla terza casella, Piastri non ha conquistato alcuna posizione, ma si è detto comunque contento del risultato: “il passo in gara oggi era molto buono. Mi sono avvicinato qualche volta a Norris, ma qui la posizione in pista è troppo importante. Ieri si è deciso tutto. Sono contento del podio, e da questa gara portiamo via tante cose positive, come il passo gara che era veramente eccezionale”.

Riguardo alla sua scelta del pitstop, l’australiano commenta: “eravamo nella finestra, mi sembrava il momento giusto per rientrare. Non volevo aiutare né Russell né Verstappen, era solo il momento più comodo per me, per mantenere la posizione. Eravamo un po’ in una terra di nessuno, sarebbe potuta succedere qualsiasi cosa all’uscita dai pit”.

Il pilota parla anche del suo tentativo di attacco su Norris e su una possibilità di scambio: “non c’è stato tanto dibattito. Ovviamente se avessi avuto la posizione avrei potuto provare a prendere Max. Purtroppo mi sono qualificato dietro. La gara è stata questa, mi devo accontentare“.