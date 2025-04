GP Giappone, Verstappen: “Fiero di ciò che abbiamo raggiunto”

Terminato ufficialmente il GP del Giappone: pole position per Max Verstappen a Suzuka

Concluso il GP del Giappone e, con esso, il weekend perfetto di Max Verstappen. Quarta pole position consecutiva, e sessantaquattresima vittoria, per “Super Max” che con la vittoria guadagna anche il primo posto nella classifica piloti. Unico pilota a far tremare il dominio Papaya, l’olandese sembra essere pronto a tornare definitivamente in lotta per il titolo. Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente nella seconda e terza casella del podio, però non sembrano intenzionati a darsi per vinti. Mancano ancora tante gare alla fine e solo il tempo potrà dare risposte.

Le dichiarazioni di Max Verstappen

Dopo essere partito dalla prima casella, Verstappen è riuscito a conquistare la pole position in modo abbastanza standard. Prima dell’inno olandese, il poleman ha dichiarato: “si è stata dura. Ho spinto davvero tantissimo, specialmente con l’ultimo set di gomme. Le McLaren mi hanno messo davvero tanta pressione, ma mi sono divertito tanto e non era affatto semplice. Ma sono incredibilmente felice. Questo weekend era iniziato in modo piuttosto difficile, però non abbiamo mollato e oggi la vettura era nella sua forma migliore e poi partire dalla pole mi ha reso possibile la vittoria”.

Sul fatto che la McLaren sembri avere un vantaggio rispetto alla Red Bull, l’olandese risponde: “è stato importante arrivare davanti per mantenere viva la lotta per il campionato. Ho sfruttato tutto al massimo e il weekend è andato bene“. Ultima gara in Giappone con la Honda, Max ha tenuto a sottolineare il suo rapporto con la pista: “significa tanto per me, l’avevo anche nell’angolo del cervello negli ultimi giri. Mi sono detto: devo cercare di stare davanti perchè sarebbe una grande storia, la nostra gara d’addio, per certi versi, con la Honda in Giappone. Sono veramente fiero di tutto ciò che abbiamo raggiunto in tutti questi anni insieme e penso che sia un congedo perfetto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)