GP Giappone, Verstappen: "Già dalla preparazione sentivo che..."

In occasione del GP del Giappone Max Verstappen torna a prendersi la partenza dal palo – “È stata davvero una splendida sensazione”.

Accorsi a Suzuka per disputare il GP del Giappone dopo la débâcle di Singapore, la Red Bull e Max Verstappen sono tornati in formissima per fare nuovamente man bassa della concorrenza. E non è solo per l’ennesima pole conquistata in stagione (la nona, per esser precisi), ma soprattutto per quei quasi sei i decimi rifilati al primo degli inseguitori, ossia alla McLaren di Oscar Piastri. Tutto ciò non poteva che non riportare un sorriso sul volto del giovane due volte campione del mondo, che alle interviste ha voluto esordire ringraziando i presenti: “Innanzitutto voglio ringraziar tantissimo tutti i fan che ci hanno sostenuto per tutto il fine settimana. Hanno una grandissima passione per la Formula 1, e devo ringraziarli per essere venuti”.

Dopodiché è arrivato il momento di commentare ciò che è avvenuto in pista. “Da parte nostra è stato incredibile specialmente in qualifica, quando si può spingere davvero fino al limite. È stata davvero una splendida sensazione“, ha detto il classe ’97 a Jean Alesi. “Siamo reduci da un weekend negativo [ndr. quello di Singapore], però sentivo già dalla preparazione che avevamo fatto che questo poteva sarebbe stata una buona pista per noi; però poi non si può mai sapere con certezza come potrà andare. Ma fin dal primo giro siamo andati molto bene, si è cercato di trovare dei miglioramenti qua e là e ci siamo riusciti. Fare la pole qui è fantastico”.

L’intervista post qualifiche si è poi chiusa con un siparietto fra i due, dove il francese ha voluto sottolineare il distacco che Max è stato capace di mettere insieme – “Hai visto qual’è il divario fra te ed il secondo?”. “Sì, anche se devo ricontrollare“, la risposta dell’olandese. “Beh è abbastanza grande [ndr. ride]“.