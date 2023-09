GP Giappone, qualifiche: Max Verstappen riacciuffa la pole position, alle sue spalle Piastri e Norris

Il ritorno di SuperMax non si è fatto attendere: è bastato solo un GP per far ritornare davanti a tutti il pilota olandese, seguito da una splendida McLaren, l’unica in grado di poter dare filo da torcere all’olandese in vista della gara di domenica: ecco cosa è accaduto nelle qualifiche del GP del Giappone

Dopo il GP di Singapore, si torna a Suzuka, pista ricca di storia e di duelli senza fiato. Nella terra del Sol Levante, sono numerosi gli scenari da svelare: tra la riconferma delle prestazioni di Ferrari e McLaren e il ritorno delle prestazioni Red Bull. Quest’ultimo aspetto sembrerebbe essere tornato, ma solo da parte di Max Verstappen.

Il pilota #1 ha fatto segnare il primo tempo in tutte e tre le sessioni di prove libere, a dimostrazione del buon feeling ritrovato con la RB19 (aspetto ancora lontano invece da parte di Perez). Competitività e forza sono emerse anche da McLaren la quale nelle FP3 ha dimostrato con entrambi i piloti di avere un buon ritmo, capace di poter impazientire SuperMax. Infine Ferrari che, dopo il grande successo a Marina Bay, cerca riconferma dalle proprie prestazioni: cosa sarà accaduto? Ecco la sintesi delle qualifiche del GP del Giappone

Q1: Norris alle calcagna di Max, Sargeant a muro

La bandiera verde dà inizio alle qualifiche del GP del Giappone, con i piloti che scendono in pista per trovare il tempo con gomma soft. Nel primo tentativo a far segnare il miglior tempo è stato di Max Verstappen, che ferma il cronometro in 1:29:878. A solo 1 decimo di distacco Lando Norris, seguito da Piastri. A dieci minuti dal termine, la sessione viene momentaneamente interrotta a causa di un’incidente provocato da Logan Sargeant avvenuto nell’ultima curva.

Dopo la ripartenza, i piloti scendono nuovamente in pista. Numerosi coloro privi di tempo a causa della bandiera rossa, tra loro anche Leclerc e Sainz. I due piloti Ferrari riescono a piazzarla rispettivamente in terza e quinta posizione nel loro primo (e unico) giro lanciato. Eliminati dal Q1 sono rispettivamente: Bottas, Stroll, Hulkenberg, Zhou e Sargeant

Q2: Lampo Leclerc, Alonso si salva per 43 millesimi

È Max Verstappen il primo a scendere in pista, il pilota olandese è sceso in pista con gomma usata. Il pilota #1 la mette in prima con 1:29:964, non lontano dal suo tempo registrato in Q1. Le McLaren invece montano gomma nuova e si mettono alle spalle dell’olandese ma a differenza del Q1, è Piastri che la mette in seconda. Gomma usata per Leclerc e Sainz che segnano il sesto e settimo tempo. Ottima performance delle AlphaTauri con Tsunoda in quinta posizione e Lawson in decima

Nel secondo e ultimo tentativo i piloti scendono tutti con gomma nuova per cercare di poter entrare in Q3. L’evoluzione della pista è evidente, numerosi i piloti a far scattare dei fucsia sulla colonnina dei tempi. Leclerc riesce a prendersi il primo tempo, Hamilton in terza alle spalle di Verstappen e Sainz in quinta. Alonso riesce a salvarsi per un soffio, millesimi. Gli eliminati nel Q2 sono: Lawson, Gasly, Albon, Ocon e Magnussen. Grande prova di forza di Tsunoda che riesce ad entrare in Q3.

Q3: Max Verstappen si aggiudica la pole position nel GP del Giappone, le McLaren inseguono

Ultimo semaforo verde della sessione, dove viene annunciato che entrambi i piloti Alfa Romeo e Charles Leclerc saranno investigati dopo la gara. La causa è dovuta alla lentezza del tempo del giro di riscaldamento che per regolamento non può essere più lento di 1:54. A provare per primo il giro lanciato è sempre Verstappen concludendolo in 1:29:012. Il pilota olandese è sceso in pista con gomma nuova a differenza di Piastri che la mette in seconda a soli 4 decimi di distacco portandosi con sé Norris. Eloquenti le difficoltà di Perez, che è ben distante dal suo compagno di squadra di ben 1 secondo e mezzo.

Diversa la scelta in casa Ferrari con entrambi i piloti che scelgono di provare il tempo con un solo tentativo. A quattro minuti al termine Leclerc e Sainz scendono in pista, insieme a coloro che invece sono per il loro secondo e ultimo tentativo. Come sempre il primo a fare il tempo è Verstappen che ferma il cronometro in 1:28:877 aggiudicandosi la pole position. Prima fila per Piastri che rimane in seconda posizione. Posizione invariata anche per Norris. Leclerc non riesce oltre la quarta posizione, Sainz in sesta. Settimo Hamilton e ottavo Russell con a seguire Tsunoda e Alonso, in forte difficoltà