GP Giappone, Leclerc: “È stata una gara divertente”

Nel GP del Giappone, Leclerc conquista il terzo posto in gara, dopo una gara piena di emozioni e completa il podio insieme a Piastri e Antonelli

Il Il Gran Premio del Giappone si è concluso con la vittoria di Kimi Antonelli, davanti a Piastri e a Leclerc. Proprio Leclerc è stato tra i protagonisti principali della gara. Il monegasco ha costruito il suo podio con una prestazione estremamente solida, soprattutto nella seconda metà di gara. Nonostante una Ferrari meno competitiva sul passo rispetto alla Mercedes, è riuscito a difendere con grande determinazione la terza posizione. Nel finale del GP del Giappone, infatti, Russell disponeva di un ritmo nettamente superiore, ma Leclerc ha saputo gestire al meglio gomme e traiettorie, coprendo ogni tentativo di sorpasso.

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Leclerc parla della Safety Car che ha complicato i piani

Nonostante una prima parte di gara ottima, l’uscita della Safety Car, causata dall’incidente di Oliver Bearman, ha svantaggiato molto il monegasco rispetto agli altri inseguitori. Infatti, durante l’intervista post-gara, ci tiene a puntualizzare l’accaduto: “Abbiamo dovuto sudare un pochino per ottenere il podio,. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con la Safety Car. Ma da quel momento in poi ho capito che avrei dovuto inseguire, rispetto a Kimi e Lewis.”

Leclerc analizza la gara dopo la ripartenza

Il numero 16 della Ferrari, dopo la ripartenza inizia una rimonta in cui mostra tutte le sue capacità, sorpassando all’esterno sia il compagno di squadra Lewis Hamilton sia George Russell e difendendosi da quest’ultimo fino all’ultimo giro. Tuttavia, non riesce a raggiungere Oscar Piastri nel finale. Ai media racconta così la seconda parte di gara: “Le gomme hanno retto piuttosto bene e abbiamo perso soltanto qualche posizione nei primi giri dopo la Safety Car, ma tutto sommato è stata una gara divertente. Ci è mancato qualcosa per prendere Piastri, però è stata una gara positiva.”