GP Giappone: Antonelli domina il weekend e vince a Suzuka

GP Giappone: Andrea Kimi Antonelli porta la sua Mercedes sul gradino più alto del podio, in un weekend molto positivo per l’italiano

Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina indelebile della Formula 1 al GP del Giappone, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva dopo il successo in Cina. Partito dalla pole position, il diciannovenne ha gestito con maturità ogni fase della corsa, dimostrando una simbiosi perfetta con la sua Mercedes.

Grazie a questo risultato, l’italiano è diventato il più giovane pilota della storia a guidare la classifica del Campionato Mondiale. La sua prestazione ha confermato che il cambio regolamentare del 2026 ha trovato in lui l’interprete più audace, riportando l’Italia sul tetto del mondo motoristico.

La lotta per il podio e il brivido Bearman

Oscar Piastri ha chiuso con un solido secondo posto, confermando la crescita della McLaren, mentre Charles Leclerc ha completato il podio con una Ferrari coriacea. Il monegasco è riuscito a resistere nel finale agli attacchi di George Russell, regalando ai tifosi della Rossa un terzo posto di puro carattere.

La gara è stata segnata da un violento incidente di Ollie Bearman, la cui Haas è uscita di pista. Fortunatamente, il pilota britannico è uscito illeso dall’abitacolo, ma l’ingresso della Safety Car ha rimescolato le strategie, favorendo chi, come Antonelli, doveva ancora effettuare la sosta.

Crisi Red Bull e nuovi equilibri

Continua il periodo nero per Max Verstappen, che non è riuscito ad andare oltre l’ottava posizione dopo una qualifica deludente. La Red Bull sembra faticare enormemente con i nuovi propulsori, lasciando il campione olandese isolato a centro gruppo e lontano dai duelli.

Pierre Gasly ha conquistato preziosi punti a bordo della sua Alpine , settimo al traguardo, e Liam Lawson ha portato la sua Racing Bulls in nona posizione. Questi risultati confermano una griglia 2026 estremamente compatta, dove ogni minimo errore strategico può costare numerose posizioni in classifica.